Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Так было всегда". В США предсказали восстановление торговли с Россией - 30.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240630/torgovolya-849605998.html
"Так было всегда". В США предсказали восстановление торговли с Россией
"Так было всегда". В США предсказали восстановление торговли с Россией - 30.06.2024, ПРАЙМ
"Так было всегда". В США предсказали восстановление торговли с Россией
Между Соединенными Штатами и Российской Федерацией возможно улучшение отношений и, как следствие, восстановление торговли, заявил в беседе с РИА Новости... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T06:17+0300
2024-06-30T06:17+0300
экономика
сша
россия
торговля
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:265:2699:1783_1920x0_80_0_0_acda335e66d3730619ea5709a370c0b6.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Между Соединенными Штатами и Российской Федерацией возможно улучшение отношений и, как следствие, восстановление торговли, заявил в беседе с РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. В частности, инвестор заявил: "Разумеется, однажды вновь будет взаимодействие и торговля. Так всегда было и всегда будет после войны". При этом Роджерс подчеркнул, что Российская Федерация - огромные страны, и это, на его взгляд, тоже содействует восстановлению отношений.
https://1prime.ru/20240629/zayavlenie-849602037.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83572/82/835728221_0:12:2699:2036_1920x0_80_0_0_f15c7c4559c198e05a6920adecdb4ad0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, россия, торговля
Экономика, США, РОССИЯ, торговля
06:17 30.06.2024
 
"Так было всегда". В США предсказали восстановление торговли с Россией

Инвестор Роджерс: после войны торговля между США и Россией восстановится

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПереговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Между Соединенными Штатами и Российской Федерацией возможно улучшение отношений и, как следствие, восстановление торговли, заявил в беседе с РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс.
В частности, инвестор заявил: "Разумеется, однажды вновь будет взаимодействие и торговля. Так всегда было и всегда будет после войны".
НЕ БРАТЬ!!!! - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
"Стоим на пороге": в США сделали тревожное заявление о конфликте с Россией
Вчера, 16:53
При этом Роджерс подчеркнул, что Российская Федерация - огромные страны, и это, на его взгляд, тоже содействует восстановлению отношений.
 
ЭкономикаСШАРОССИЯторговля
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала