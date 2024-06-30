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"Так было всегда". В США предсказали восстановление торговли с Россией

"Так было всегда". В США предсказали восстановление торговли с Россией - 30.06.2024, ПРАЙМ

"Так было всегда". В США предсказали восстановление торговли с Россией

Между Соединенными Штатами и Российской Федерацией возможно улучшение отношений и, как следствие, восстановление торговли, заявил в беседе с РИА Новости... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T06:17+0300

2024-06-30T06:17+0300

2024-06-30T06:17+0300

экономика

сша

россия

торговля

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Между Соединенными Штатами и Российской Федерацией возможно улучшение отношений и, как следствие, восстановление торговли, заявил в беседе с РИА Новости известный американский инвестор Джим Роджерс. В частности, инвестор заявил: "Разумеется, однажды вновь будет взаимодействие и торговля. Так всегда было и всегда будет после войны". При этом Роджерс подчеркнул, что Российская Федерация - огромные страны, и это, на его взгляд, тоже содействует восстановлению отношений.

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сша, россия, торговля