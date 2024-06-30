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В НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США, заявил Расмуссен

В НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США, заявил Расмуссен - 30.06.2024, ПРАЙМ

В НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США, заявил Расмуссен

Европейские страны-участницы Североатлантического альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на запланированных в ноябре президентских выборах в США... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T20:42+0300

2024-06-30T20:42+0300

2024-06-30T20:42+0300

политика

нато

андерс фог расмуссен

дональд трамп

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Европейские страны-участницы Североатлантического альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на запланированных в ноябре президентских выборах в США. Об этом рассказал в интервью немецкому телеканалу NTV экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Короткий ответ — нет. Но мы подготовлены лучше, чем в 2016 году (когда Трамп впервые стал президентом — ред.). В 2014 году, когда был мой последний саммит НАТО в качестве генерального секретаря, мы решили, что в течение следующего десятилетия все союзники достигнут цели в 2%, что они должны тратить не менее 2% своего ВВП на оборону. Тогда было всего три такие страны", — ответил он на вопрос, готова ли Европа ко второму президентскому сроку Трампа. По словам Расмуссена, теперь, десять лет спустя, 23 из 32 стран-членов выполняют целевой показатель в 2%. "Так что мы лучше подготовлены. Трамп призвал к увеличению европейских инвестиций в нашу собственную оборону. Мы услышали сообщение: Европа уже в пути. Но это был очень медленный процесс, слишком медленный. Нам нужно ускоряться", — пояснил он. Экс-генсек также раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. "Колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне. Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира. Но я должен сказать, что дальнейшие колебания не сделают его канцлером мира. Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны", — считает Расмуссен. Кроме того, он выразил мнение, что конфликт на Украине будет тянуться длительное время, как минимум, до конца 2024 года, поскольку президент России Владимир Путин "надеется, что президентские выборы в США 5 ноября принесут перемены, которые могут ему так или иначе помочь". "На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, то у них появятся хорошие шансы дать отпор русским", — заключил экс-глава альянса. Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО в 2009-2014 годах, до этого в 2001-2009 годах он был премьер-министром Дании, а в 2016-2019 годах был советником президента Украины.

https://1prime.ru/20240627/nato-849545323.html

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нато, андерс фог расмуссен, дональд трамп