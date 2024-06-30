Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США, заявил Расмуссен - 30.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240630/tramp-849616380.html
В НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США, заявил Расмуссен
В НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США, заявил Расмуссен - 30.06.2024, ПРАЙМ
В НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США, заявил Расмуссен
Европейские страны-участницы Североатлантического альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на запланированных в ноябре президентских выборах в США... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T20:42+0300
2024-06-30T20:42+0300
политика
нато
андерс фог расмуссен
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/27/842462756_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_bc01f59f5fd8cce0fe10261651a063d6.jpg
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Европейские страны-участницы Североатлантического альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на запланированных в ноябре президентских выборах в США. Об этом рассказал в интервью немецкому телеканалу NTV экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен. "Короткий ответ — нет. Но мы подготовлены лучше, чем в 2016 году (когда Трамп впервые стал президентом — ред.). В 2014 году, когда был мой последний саммит НАТО в качестве генерального секретаря, мы решили, что в течение следующего десятилетия все союзники достигнут цели в 2%, что они должны тратить не менее 2% своего ВВП на оборону. Тогда было всего три такие страны", — ответил он на вопрос, готова ли Европа ко второму президентскому сроку Трампа. По словам Расмуссена, теперь, десять лет спустя, 23 из 32 стран-членов выполняют целевой показатель в 2%. "Так что мы лучше подготовлены. Трамп призвал к увеличению европейских инвестиций в нашу собственную оборону. Мы услышали сообщение: Европа уже в пути. Но это был очень медленный процесс, слишком медленный. Нам нужно ускоряться", — пояснил он. Экс-генсек также раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. "Колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне. Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира. Но я должен сказать, что дальнейшие колебания не сделают его канцлером мира. Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны", — считает Расмуссен. Кроме того, он выразил мнение, что конфликт на Украине будет тянуться длительное время, как минимум, до конца 2024 года, поскольку президент России Владимир Путин "надеется, что президентские выборы в США 5 ноября принесут перемены, которые могут ему так или иначе помочь". "На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, то у них появятся хорошие шансы дать отпор русским", — заключил экс-глава альянса. Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО в 2009-2014 годах, до этого в 2001-2009 годах он был премьер-министром Дании, а в 2016-2019 годах был советником президента Украины.
https://1prime.ru/20240627/nato-849545323.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84246/27/842462756_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_e977cf7f4e7061e4dc5108ce9e0ae9eb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, андерс фог расмуссен, дональд трамп
Политика, НАТО, Андерс Фог Расмуссен, Дональд Трамп
20:42 30.06.2024
 
В НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США, заявил Расмуссен

Расмуссен: европейские члены НАТО не готовы к приходу Трампа к власти в США

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© Фото : Official social media page of Donald Trump
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Европейские страны-участницы Североатлантического альянса не готовы к возможной победе Дональда Трампа на запланированных в ноябре президентских выборах в США. Об этом рассказал в интервью немецкому телеканалу NTV экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен.
"Короткий ответ — нет. Но мы подготовлены лучше, чем в 2016 году (когда Трамп впервые стал президентом — ред.). В 2014 году, когда был мой последний саммит НАТО в качестве генерального секретаря, мы решили, что в течение следующего десятилетия все союзники достигнут цели в 2%, что они должны тратить не менее 2% своего ВВП на оборону. Тогда было всего три такие страны", — ответил он на вопрос, готова ли Европа ко второму президентскому сроку Трампа.
По словам Расмуссена, теперь, десять лет спустя, 23 из 32 стран-членов выполняют целевой показатель в 2%.
"Так что мы лучше подготовлены. Трамп призвал к увеличению европейских инвестиций в нашу собственную оборону. Мы услышали сообщение: Европа уже в пути. Но это был очень медленный процесс, слишком медленный. Нам нужно ускоряться", — пояснил он.
Экс-генсек также раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца за отказ поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
"Колебания ведут не к миру, а к бесконечной войне. Я заметил, что канцлер Шольц хочет, чтобы его считали канцлером мира. Но я должен сказать, что дальнейшие колебания не сделают его канцлером мира. Наоборот, это сделает его канцлером вечной войны", — считает Расмуссен.
Кроме того, он выразил мнение, что конфликт на Украине будет тянуться длительное время, как минимум, до конца 2024 года, поскольку президент России Владимир Путин "надеется, что президентские выборы в США 5 ноября принесут перемены, которые могут ему так или иначе помочь".
"На мой взгляд, следующий год будет решающим. Если мы дадим украинцам все, что им нужно, не только для выживания, но и для победы в войне, то у них появятся хорошие шансы дать отпор русским", — заключил экс-глава альянса.
Андерс Фог Расмуссен занимал пост генсека НАТО в 2009-2014 годах, до этого в 2001-2009 годах он был премьер-министром Дании, а в 2016-2019 годах был советником президента Украины.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
Марин Ле Пен сделала заявление об отправке войск НАТО на Украину
27 июня, 15:04
 
ПолитикаНАТОАндерс Фог РасмуссенДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала