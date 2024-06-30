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МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу

МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу - 30.06.2024, ПРАЙМ

МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу

Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление доступа молдавским властям к траншу в размере 175 миллионов долларов, сообщила... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T17:43+0300

2024-06-30T17:43+0300

2024-06-30T18:31+0300

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КИШИНЕВ, 30 июн - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление доступа молдавским властям к траншу в размере 175 миллионов долларов, сообщила пресс-служба бюро МВФ в Кишиневе. "Исполнительный совет МВФ завершил 28 июня 2024 г. пятый обзор в рамках программы с Молдавией, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования, и первый обзор программы, поддерживаемой Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, предоставив молдавским властям доступ к траншу в 133 миллиона СПЗ (около 175,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро МВФ. В фонде отметили, что после многочисленных потрясений экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Несмотря на это в среднесрочной перспективе прогнозируется относительно устойчивый рост экономики. "В дальнейшем Молдова будет продвигаться в сторону достижения целей развития благодаря постоянным усилиям по проведению реформ, способствующих экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и продвижению инвестиций, учитывающих влияние изменения климата, а также благодаря усилиям по вступлению в ЕС", - подчеркивают в МВФ. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.

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