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МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу - 30.06.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240630/transh-849613996.html
МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу
МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу - 30.06.2024, ПРАЙМ
МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу
Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление доступа молдавским властям к траншу в размере 175 миллионов долларов, сообщила... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T17:43+0300
2024-06-30T18:31+0300
экономика
молдавия
мвф
транш
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КИШИНЕВ, 30 июн - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление доступа молдавским властям к траншу в размере 175 миллионов долларов, сообщила пресс-служба бюро МВФ в Кишиневе. "Исполнительный совет МВФ завершил 28 июня 2024 г. пятый обзор в рамках программы с Молдавией, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования, и первый обзор программы, поддерживаемой Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, предоставив молдавским властям доступ к траншу в 133 миллиона СПЗ (около 175,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро МВФ. В фонде отметили, что после многочисленных потрясений экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Несмотря на это в среднесрочной перспективе прогнозируется относительно устойчивый рост экономики. "В дальнейшем Молдова будет продвигаться в сторону достижения целей развития благодаря постоянным усилиям по проведению реформ, способствующих экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и продвижению инвестиций, учитывающих влияние изменения климата, а также благодаря усилиям по вступлению в ЕС", - подчеркивают в МВФ. В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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молдавия, мвф, транш
Экономика, МОЛДАВИЯ, МВФ, транш
17:43 30.06.2024 (обновлено: 18:31 30.06.2024)
 
МВФ предоставил Молдавии доступ к новому траншу

МВФ предоставил Молдавии доступ к траншу в размере 175 миллионов долларов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкГорода мира. Кишинев
Города мира. Кишинев - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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КИШИНЕВ, 30 июн - ПРАЙМ. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил предоставление доступа молдавским властям к траншу в размере 175 миллионов долларов, сообщила пресс-служба бюро МВФ в Кишиневе.
"Исполнительный совет МВФ завершил 28 июня 2024 г. пятый обзор в рамках программы с Молдавией, поддерживаемой Расширенным механизмом кредитования и Механизмом расширенного финансирования, и первый обзор программы, поддерживаемой Механизмом финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости, предоставив молдавским властям доступ к траншу в 133 миллиона СПЗ (около 175,2 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте бюро МВФ.
В фонде отметили, что после многочисленных потрясений экономика восстанавливается медленнее, чем ожидалось. Несмотря на это в среднесрочной перспективе прогнозируется относительно устойчивый рост экономики.
"В дальнейшем Молдова будет продвигаться в сторону достижения целей развития благодаря постоянным усилиям по проведению реформ, способствующих экономическому росту, укреплению энергетической безопасности и продвижению инвестиций, учитывающих влияние изменения климата, а также благодаря усилиям по вступлению в ЕС", - подчеркивают в МВФ.
В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы с Молдавии на 40 месяцев, в течение которых страна получит 590 миллионов долларов.
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