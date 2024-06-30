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Украинцев предупредили о больших тратах на обеспечение себя электричеством

Украинцев предупредили о больших тратах на обеспечение себя электричеством - 30.06.2024, ПРАЙМ

Украинцев предупредили о больших тратах на обеспечение себя электричеством

Каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы для электроэнергии стоимостью до 3-4 тысяч долларов, сообщил... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T16:22+0300

2024-06-30T16:22+0300

2024-06-30T16:22+0300

энергетика

украина

энергетика украины

расходы

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы для электроэнергии стоимостью до 3-4 тысяч долларов, сообщил исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, объяснив это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет. "Скажу украинским потребителям: то, что вы недоплачивали за электроэнергию все прошлые годы (а недоплачивали десятилетие, тариф не покрывал стоимость электроэнергии вообще, то была только стоимость доставки) - считайте, что вы брали деньги в банке и теперь их нужно залпом заплатить за новую систему энергоснабжения. Я знаю, что их (денег - ред.) нет, но вы их проели", - сказал Павлюк в эфире телепередачи "Говорит великий Львов". По его словам, реалии недалекого будущего таковы. что все квартиры должны будут закупить энергооборудование стоимостью от 3 до 4 тысяч долларов. По его словам, это должны быть "небольшие батареи" до 10 Кв.ч с "умным инвертором", который будут выдавать электроэнергию в дом тогда, когда нужно. Глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий еще 18 апреля предупреждал, что в энергосистеме страны периодически будет ощущаться дефицит. Ранее в "Укрэнерго" заявили, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей, компания призвала экономно потреблять электроэнергию. Министр энергетики Украины Герман Галущенко 12 апреля попросил население страны подготовиться к возможным блэкаутам и закупать генераторы.

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украина, энергетика украины, расходы