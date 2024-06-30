https://1prime.ru/20240630/tsar-849606773.html

Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР

Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР - 30.06.2024, ПРАЙМ

Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР

Вопрос создания военной базы Российской Федерации в Центральноафриканской Республике не уходит из повестки переговоров Москвы и Банги. Об этом рассказал посол... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T07:29+0300

2024-06-30T07:29+0300

2024-06-30T07:37+0300

вооружения

россия

военная база

цар

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/07/846066761_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_751e00f153aca8d31b969d2e2751feb7.jpg

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Вопрос создания военной базы Российской Федерации в Центральноафриканской Республике не уходит из повестки переговоров Москвы и Банги. Об этом рассказал посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Как ранее заявил глава республики Фостен-Арканж Туадера, военная база России может быть размещена в восточном регионе ЦАР. "Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами", - отметил Бикантов. В то же время он признал, что на текущий момент этот вопрос не находится в активной фазе: обсуждения о конкретных сроках и месте размещения базы, численности воинского контингента пока не ведется.

https://1prime.ru/20240605/briks-848829762.html

цар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, военная база, цар