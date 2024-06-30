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Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР
Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР - 30.06.2024, ПРАЙМ
Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР
Вопрос создания военной базы Российской Федерации в Центральноафриканской Республике не уходит из повестки переговоров Москвы и Банги. Об этом рассказал посол... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T07:29+0300
2024-06-30T07:37+0300
вооружения
россия
военная база
цар
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Вопрос создания военной базы Российской Федерации в Центральноафриканской Республике не уходит из повестки переговоров Москвы и Банги. Об этом рассказал посол РФ в ЦАР Александр Бикантов. Как ранее заявил глава республики Фостен-Арканж Туадера, военная база России может быть размещена в восточном регионе ЦАР. "Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами", - отметил Бикантов. В то же время он признал, что на текущий момент этот вопрос не находится в активной фазе: обсуждения о конкретных сроках и месте размещения базы, численности воинского контингента пока не ведется.
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россия, военная база, цар
Вооружения, РОССИЯ, военная база, ЦАР
07:29 30.06.2024 (обновлено: 07:37 30.06.2024)
 
Посол рассказал о планах по созданию российской военной базы в ЦАР

Посол РФ: создание российской военной базы в ЦАР остается в повестке переговоров

© Фото : Unsplash/Florian BergerКения
Кения - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© Фото : Unsplash/Florian Berger
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Вопрос создания военной базы Российской Федерации в Центральноафриканской Республике не уходит из повестки переговоров Москвы и Банги. Об этом рассказал посол РФ в ЦАР Александр Бикантов.
Как ранее заявил глава республики Фостен-Арканж Туадера, военная база России может быть размещена в восточном регионе ЦАР.
"Тема создания российской военной базы на территории ЦАР продолжает в целом находиться в повестке дня переговоров в области военного сотрудничества между двумя нашими странами", - отметил Бикантов.
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В то же время он признал, что на текущий момент этот вопрос не находится в активной фазе: обсуждения о конкретных сроках и месте размещения базы, численности воинского контингента пока не ведется.
 
ВооруженияРОССИЯвоенная базаЦАР
 
 
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