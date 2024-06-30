https://1prime.ru/20240630/turizm-849551895.html

Крым, Дагестан, Абхазия: череда трагедий. А туристы все едут

Крым, Дагестан, Абхазия: череда трагедий. А туристы все едут - 30.06.2024, ПРАЙМ

Крым, Дагестан, Абхазия: череда трагедий. А туристы все едут

Недавние события в Крыму, Дагестане и Абхазии заставляют задуматься – что будет с оставшимися месяцами высокого летнего сезона в этих туристических регионах?... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T04:04+0300

2024-06-30T04:04+0300

2024-06-30T04:04+0300

статья

туризм

крым

дагестан

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МОСКВА, 30 июн – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Недавние события в Крыму, Дагестане и Абхазии заставляют задуматься – что будет с оставшимися месяцами высокого летнего сезона в этих туристических регионах? Опасно ли ехать туда на отдых и получат ли денежную компенсацию те, кто решил отказаться от запланированного тура, читайте в материале "Прайм".Крест на летнем сезоне ставить раноТеракт в Дагестане, атака на Севастополь и перестрелка в Абхазии произошли в один день в разгар летнего сезона. Во всех трех случаях не обошлось без жертв. Подоплека во всех случаях разная, но общее одно – данные регионы являются туристическими. Многие задумались – стоит ли ехать туда на отдых, а если билеты уже куплены, может быть, лучше сдать их?Однако трагические новости не смогли вызвать массового оттока туристов из перечисленных и близлежащих регионов, рассказывает Вадим Жуков, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ. Кратковременное снижение турпотока действительно произошло, но лишь за счет падения числа новых бронирований. Но массовой сдачи туров не было, и о закрытии туристического сезона речи нет.В свою очередь, старший преподаватель факультета гостеприимства Университета "Синергия" Мария Клевицкая высказывает мнение, что делать выводы еще рано. Обычно в случае ЧП туристы принимают решение об отмене тура в течение нескольких дней. Надо взвесить все "за и против", уточнить условия аннуляции, урегулировать вопросы с транспортом и только потом принимать решение.Немаловажен и факт потери вложенных в покупку тура денег. Минэкономразвития рекомендовало предприятиям отрасли не штрафовать за аннуляции туров. В реальности каждый случай туроператоры рассматривают индивидуально. Как правило, в таких случаях компенсируют стоимость тура за вычетом понесенных расходов – гостиницы, перевозчики и т.п.Клевицкая напомнила, что официального запрета выезда в данные регионы нет. "Значит, возврат будет осуществляться согласно условиям договора ст. 782 ГК РФ: отказ туристов от поездки в одностороннем порядке", - разъясняет специалист.Большинство туроператоров и перевозчиков сообщают о возврате полной суммы без фактически понесенных расходов. Но исключения есть всегда. Кроме того, у многих отпуск запланирован на определенные даты, и искать альтернативу уже слишком поздно и дорого.Другое дело – снижение темпа продаж новых туров. Здесь оценки разнятся. Клевицкая упоминает о 20-процентном спаде в сравнении с прошлой неделей. В то же время, доцент кафедры гостиничного и туристического менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Никольская говорит, что последние события в Крыму, Дагестане и Абхазии снизили бронирование на ближайшие недели не более чем на 10 процентов.Но впереди еще два летних месяца. Психологи считают, что действия подобных шоковых факторов хватает на пару недель. Так что к началу июля динамика продаж может восстановиться. Конечно, все зависит от условий и ситуации в каждом конкретном регионе.ДагестанНачнем с Дагестана. Это одно из наиболее популярных северокавказских туристических направлений. Спрос на него растет в среднем на 20% в год. В этом месяце в Дагестане находится порядка пяти тысяч организованных туристов, самостоятельно приехавших в разы больше. То есть, общее количество отдыхающих в Дагестане на сегодняшний день, по оценкам Никольской, до 20 тысяч человек. По этому году итоги подводить преждевременно, но ранее бронирование прошло довольно успешно.Однако те, кто уже забронировал поездку в Дагестан, не смогут вернуть потраченные деньги в связи с последними событиями. "Статус ситуации не позволяет туристу требовать аннуляцию путевки только на основании произошедшего", - поясняет Никольская.Безусловно, по данному направлению летом возможно временное снижение продаж. Однако, как замечает эксперт, все объекты туристской инфраструктуры на территории региона – гостиницы, отели, кафе, рестораны работают в обычном режиме. Популярные туристические локации республики тоже открыты для посещения.Вместе с тем, продолжающийся негативный информационный фон может подпортить сезон, считает Клевицкая. Продажи путевок в Дагестан после терактов снизились на 5-10%. Дальнейшее будет зависеть от обстановки. Но туристы понимают: Северный Кавказ – сложный регион со своей спецификой. Делая выбор в пользу поездки, они учитывают и этот факт.КрымПоследствия ракетного удара по Севастополю оказались трагическими. Город был атакован натовскими крылатыми ракетами с кассетными боеприпасами. Осколки одной из них упали на пляж, где отдыхали мирные жители. Пострадали 153 человека, погибли четверо, из них двое детей.Никаких решений по закрытию туристического сезона власти не принимали. Назвать продажи туров высокими нельзя, но к концу мая Крым вышел по числу отдыхающих на 5,2 миллиона туристов. Это уровень всего прошлого года. По оценке АТОР, сейчас там отдыхает около 300 тысяч туристов (организованных и неорганизованных), в Севастополе – около 20 тысяч.После атаки число аннуляций не превысило 3-5%, но первый шок поумерил пыл тех, кто только выбирает место для летнего отдыха: по данным АТОР, продажи туров сократились на 20%. Но это ненадолго: туроператоры уверены, что бронирование отелей, трансфера и экскурсий продолжится спустя какое-то время.Тем более, сегодня меры безопасности в Крыму повышены - то есть рисков для отдыха, по мнению Никольской, не больше, чем в других городах европейской части России."Говорить о провале сезона не стоит", - полагает и Клевицкая.Крым не первый год работает не в самых стабильных условиях, и люди, выбирающие данное направление для отдыха, в большинстве своем осознают сложность выбранного курорта.АбхазияАбхазия возглавляет список зарубежных стран, куда в этом году выезжают на отдых россияне. По данным министерства туризма страны, в 2023 году страну посетили 1,4 миллиона российских туристов, из которых 70-75% отдыхающих прибыли с туроператорами. А в 2024-м республика ожидает рост турпотока на 20%. Спрос уже вырос в три раза по сравнению с годом ранее. Сейчас там отдыхает до 120 тысяч российских туристов.Конфликт, произошедший между местными жителями, не является ни терактом, ни чьей-либо атакой. Он носит сугубо бытовой характер, и, по словам секретаря Совбеза республика Сергея Шамба, не несет угрозы для туристов. Все посты ГАИ Абхазии усилены, КПП "Псоу" работает в штатном режиме. Запросов на аннуляции туров нет, рассказали в АТОР. Пожалуй, здесь ситуация выглядит наиболее спокойной и предсказуемой.

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туризм, крым, дагестан