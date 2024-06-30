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В Евросоюзе испугались дешевых российских удобрений, пишут СМИ - 30.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Евросоюзе испугались дешевых российских удобрений, пишут СМИ
В Евросоюзе испугались дешевых российских удобрений, пишут СМИ - 30.06.2024, ПРАЙМ
В Евросоюзе испугались дешевых российских удобрений, пишут СМИ
Производители удобрений в Евросоюзе опасаются, что поток дешевых удобрений из России может привести к тому, что европейские компании уйдут с рынка или покинут... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T15:09+0300
2024-06-30T15:09+0300
экономика
россия
ес
удобрения
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Производители удобрений в Евросоюзе опасаются, что поток дешевых удобрений из России может привести к тому, что европейские компании уйдут с рынка или покинут континент, что поставит под угрозу продовольственную безопасность, пишет британская газета Financial Times. Как отмечает издание, импорт некоторых видов российских удобрений в Европу даже увеличился на фоне санкций после начала специальной военной операции России на Украине. "Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши удобрения по той простой причине, что они (россияне) платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями... Если политики не будут действовать, (производственные мощности Европы) исчезнут", - заявил газете гендиректор крупнейшего производителя аммиака Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр. Гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group, которая в июне заявила о намерении приобрести контрольный пакет акций балтийского производителя удобрений Achema, Бенджамин Лакатос предупредил, что для европейской отрасли удобрений наступают "кризисные годы", пишет газета. По словам Лакатоса, рост цен на газ и энергию повлияет на эту отрасль быстрее, чем на другие, поскольку 70-80% эксплуатационных расходов компаний по производству удобрений приходится на природный газ. Издание указывает, что крупнейший химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже. Цингр считает, что "рано или поздно" многие, включая его компанию, могут последовать этому примеру. Гендиректор отметил, что SKW Stickstoffwerke Piesteritz ведет переговоры о возможности установки линии по производству аммиака в США. Цингр считает, что без производства в Европе ЕС будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия, и это будет влиять на пищевое производство на континенте, добавляет газета. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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россия, ес, удобрения
Экономика, РОССИЯ, ЕС, удобрения
15:09 30.06.2024
 
В Евросоюзе испугались дешевых российских удобрений, пишут СМИ

FT: производители в ЕС опасаются ухода с рынка из-за дешевых удобрений из РФ

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМешки с удобрениями российского производства
Мешки с удобрениями российского производства - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Производители удобрений в Евросоюзе опасаются, что поток дешевых удобрений из России может привести к тому, что европейские компании уйдут с рынка или покинут континент, что поставит под угрозу продовольственную безопасность, пишет британская газета Financial Times.
Как отмечает издание, импорт некоторых видов российских удобрений в Европу даже увеличился на фоне санкций после начала специальной военной операции России на Украине.
"Прямо сейчас нас захватывает поток удобрений из России, которые значительно дешевле, чем наши удобрения по той простой причине, что они (россияне) платят копейки за природный газ по сравнению с нами, европейскими производителями... Если политики не будут действовать, (производственные мощности Европы) исчезнут", - заявил газете гендиректор крупнейшего производителя аммиака Германии SKW Stickstoffwerke Piesteritz Петр Цингр.
Гендиректор швейцарской энергетической компании MET Group, которая в июне заявила о намерении приобрести контрольный пакет акций балтийского производителя удобрений Achema, Бенджамин Лакатос предупредил, что для европейской отрасли удобрений наступают "кризисные годы", пишет газета. По словам Лакатоса, рост цен на газ и энергию повлияет на эту отрасль быстрее, чем на другие, поскольку 70-80% эксплуатационных расходов компаний по производству удобрений приходится на природный газ.
Издание указывает, что крупнейший химический концерн BASF за последние годы значительно сократил деятельность в Европе, в том числе в сфере удобрений, и вместо этого сосредоточился на инвестициях в США и Китае, где расходы ниже. Цингр считает, что "рано или поздно" многие, включая его компанию, могут последовать этому примеру. Гендиректор отметил, что SKW Stickstoffwerke Piesteritz ведет переговоры о возможности установки линии по производству аммиака в США. Цингр считает, что без производства в Европе ЕС будет зависеть от импорта из других стран, таких как Россия и Белоруссия, и это будет влиять на пищевое производство на континенте, добавляет газета.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Мешки с удобрениями - ПРАЙМ, 1920, 21.06.2024
Смотрят только на цену: Россия захватила рынок удобрений в ЕС
21 июня, 14:16
 
ЭкономикаРОССИЯЕСудобрения
 
 
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