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Западу нужны российские ресурсы и ему безразличны жизни людей, заявил Вучич - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Западу нужны российские ресурсы и ему безразличны жизни людей, заявил Вучич
Западу нужны российские ресурсы и ему безразличны жизни людей, заявил Вучич - 30.06.2024, ПРАЙМ
Западу нужны российские ресурсы и ему безразличны жизни людей, заявил Вучич
Запад хочет заполучить природные богатства и территорию России, его не волнует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в ходе конфликта, из-за этого никто не... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T14:52+0300
2024-06-30T14:52+0300
политика
россия
украина
конфликт
александр вучич
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БЕЛГРАД, 30 июн – ПРАЙМ. Запад хочет заполучить природные богатства и территорию России, его не волнует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в ходе конфликта, из-за этого никто не поддерживает китайскую мирную инициативу, заявил в эфире телеканала TV Prva президент Сербии Александр Вучич. Ранее сербский лидер сказал, что мирная инициатива Китая, состоящая из шести пунктов, хороша и ее поддержали более сотни государств, но при этом она очень трудно реализуема при нынешнем противостоянии России и Запада. В воскресенье Вучич опять посетовал, что никто не хочет всерьез ознакомиться с китайским планом. "Никто не хочет немедленного прекращения огня, предлагаемого КНР. Потому что все хотят поражения другой стороны. Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не волнуется. Сколько погибнет украинцев, других не волнует, сколько погибнет россиян. Никого не волнует, сколько и кого погибнет, потому что это пушечное мясо для их великих интересов. Потому что у России есть довольно много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, всего, что им нужно", — пояснил президент Сербии . Вучич вспомнил шутку, что не случайно Дмитрий Менделеев создал периодическую систему химических элементов, потому что "все они есть на территории России". Он призвал обратить внимание, как возникают идеи, "особенно в Скандинавских странах, что Россия не заслужила обладать такой территорией, это якобы принадлежит всему миру, кто-то другой бы держал Якутию, область вокруг Оренбурга, Томска, Красноярска"."А с другой стороны – никто не знает, каковы конечные цели РФ, каковы эти цели?", — сказал он. В мае 2024 года КНР и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран. Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, украина, конфликт, александр вучич
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, конфликт, Александр Вучич
14:52 30.06.2024
 
Западу нужны российские ресурсы и ему безразличны жизни людей, заявил Вучич

Вучич: Западу нужны ресурсы РФ и его не волнует гибель украинцев и россиян

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
© Пресс-служба МИД РФ
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БЕЛГРАД, 30 июн – ПРАЙМ. Запад хочет заполучить природные богатства и территорию России, его не волнует, сколько еще украинцев и россиян погибнет в ходе конфликта, из-за этого никто не поддерживает китайскую мирную инициативу, заявил в эфире телеканала TV Prva президент Сербии Александр Вучич.
Ранее сербский лидер сказал, что мирная инициатива Китая, состоящая из шести пунктов, хороша и ее поддержали более сотни государств, но при этом она очень трудно реализуема при нынешнем противостоянии России и Запада. В воскресенье Вучич опять посетовал, что никто не хочет всерьез ознакомиться с китайским планом.
"Никто не хочет немедленного прекращения огня, предлагаемого КНР. Потому что все хотят поражения другой стороны. Запад, пока не гибнут люди с Запада, или гибнут только добровольцы, не волнуется. Сколько погибнет украинцев, других не волнует, сколько погибнет россиян. Никого не волнует, сколько и кого погибнет, потому что это пушечное мясо для их великих интересов. Потому что у России есть довольно много нефти, газа, фосфатов, золота и серебра, всего, что им нужно", — пояснил президент Сербии .
Вучич вспомнил шутку, что не случайно Дмитрий Менделеев создал периодическую систему химических элементов, потому что "все они есть на территории России".
Он призвал обратить внимание, как возникают идеи, "особенно в Скандинавских странах, что Россия не заслужила обладать такой территорией, это якобы принадлежит всему миру, кто-то другой бы держал Якутию, область вокруг Оренбурга, Томска, Красноярска".
"А с другой стороны – никто не знает, каковы конечные цели РФ, каковы эти цели?", — сказал он.
В мае 2024 года КНР и Бразилия совместно опубликовали консенсус по политическому урегулированию украинского кризиса из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
Россия начала спецоперацию 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАконфликтАлександр Вучич
 
 
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