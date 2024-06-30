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В Великобритании призвали расследовать "вмешательство" России в выборы

В Великобритании призвали расследовать "вмешательство" России в выборы - 30.06.2024, ПРАЙМ

В Великобритании призвали расследовать "вмешательство" России в выборы

Председатель британской Консервативной партии Ричард Холден призвал провести расследование заявлений о якобы вмешательстве Российской Федерации во всеобщие... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T06:46+0300

2024-06-30T06:46+0300

2024-06-30T06:47+0300

политика

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Председатель британской Консервативной партии Ричард Холден призвал провести расследование заявлений о якобы вмешательстве Российской Федерации во всеобщие выборы в Великобритании. Об этом пишет Times. Внимание председателя консерваторов привлекли заявления, прозвучавшие в эфире австралийского телеканала ABC News. В частности, телеканал сообщил, что перед выборами в Великобритании следил за деятельностью пяти аккаунтов в одой из соцсетей, которые, по мнению сотрудников ABC News, якобы распространяли пророссийские взгляды и поддерживали лидера британской популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Как считают эксперты телеканала, их деятельность якобы имеет признаки связи с Российской Федерацией - и это при том, что администраторы этих станиц в соцсети, на которые в целом подписаны порядка 190 тысяч человек, находятся в Нигерии и Великобритании.В статье Times сообщается, что вчера "председатель Консервативной партии Ричард Холден направил письмо Саймону Кейсу, секретарю кабинета министров, и сэру Тиму Барроу, советнику по национальной безопасности, с просьбой расследовать эти заявления". Всеобщие парламентские выборы в Соединенном Королевстве намечены на 4 июля. Как свидетельствуют результаты соцопросов, правящая Консервативная партия существенно проигрывает по популярности находящейся к ней в оппозиции Лейбористской партии.

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