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В Великобритании призвали расследовать "вмешательство" России в выборы - 30.06.2024, ПРАЙМ
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В Великобритании призвали расследовать "вмешательство" России в выборы
В Великобритании призвали расследовать "вмешательство" России в выборы - 30.06.2024, ПРАЙМ
В Великобритании призвали расследовать "вмешательство" России в выборы
Председатель британской Консервативной партии Ричард Холден призвал провести расследование заявлений о якобы вмешательстве Российской Федерации во всеобщие... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T06:46+0300
2024-06-30T06:47+0300
политика
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Председатель британской Консервативной партии Ричард Холден призвал провести расследование заявлений о якобы вмешательстве Российской Федерации во всеобщие выборы в Великобритании. Об этом пишет Times. Внимание председателя консерваторов привлекли заявления, прозвучавшие в эфире австралийского телеканала ABC News. В частности, телеканал сообщил, что перед выборами в Великобритании следил за деятельностью пяти аккаунтов в одой из соцсетей, которые, по мнению сотрудников ABC News, якобы распространяли пророссийские взгляды и поддерживали лидера британской популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Как считают эксперты телеканала, их деятельность якобы имеет признаки связи с Российской Федерацией - и это при том, что администраторы этих станиц в соцсети, на которые в целом подписаны порядка 190 тысяч человек, находятся в Нигерии и Великобритании.В статье Times сообщается, что вчера "председатель Консервативной партии Ричард Холден направил письмо Саймону Кейсу, секретарю кабинета министров, и сэру Тиму Барроу, советнику по национальной безопасности, с просьбой расследовать эти заявления". Всеобщие парламентские выборы в Соединенном Королевстве намечены на 4 июля. Как свидетельствуют результаты соцопросов, правящая Консервативная партия существенно проигрывает по популярности находящейся к ней в оппозиции Лейбористской партии.
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Политика
06:46 30.06.2024 (обновлено: 06:47 30.06.2024)
 
В Великобритании призвали расследовать "вмешательство" России в выборы

Times: в Великобритании призвали расследовать "вмешательство" РФ в выборы

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Председатель британской Консервативной партии Ричард Холден призвал провести расследование заявлений о якобы вмешательстве Российской Федерации во всеобщие выборы в Великобритании. Об этом пишет Times.
Внимание председателя консерваторов привлекли заявления, прозвучавшие в эфире австралийского телеканала ABC News. В частности, телеканал сообщил, что перед выборами в Великобритании следил за деятельностью пяти аккаунтов в одой из соцсетей, которые, по мнению сотрудников ABC News, якобы распространяли пророссийские взгляды и поддерживали лидера британской популистской партии Reform UK Найджела Фараджа. Как считают эксперты телеканала, их деятельность якобы имеет признаки связи с Российской Федерацией - и это при том, что администраторы этих станиц в соцсети, на которые в целом подписаны порядка 190 тысяч человек, находятся в Нигерии и Великобритании.
В статье Times сообщается, что вчера "председатель Консервативной партии Ричард Холден направил письмо Саймону Кейсу, секретарю кабинета министров, и сэру Тиму Барроу, советнику по национальной безопасности, с просьбой расследовать эти заявления".
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России
27 июня, 14:36
Всеобщие парламентские выборы в Соединенном Королевстве намечены на 4 июля. Как свидетельствуют результаты соцопросов, правящая Консервативная партия существенно проигрывает по популярности находящейся к ней в оппозиции Лейбористской партии.
 
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