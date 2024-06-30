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Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс
Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс - 30.06.2024, ПРАЙМ
Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс
Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T08:08+0300
2024-06-30T08:10+0300
политика
франция
марин ле пен
парламентские выборы
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех голосов, но этих голосов будет недостаточно, чтобы сформировать правительства, прогнозирует программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. "Партия Марин ле Пэн может набрать больше всех, но недостаточно для того, чтобы сформировать правительство", - цитирует слова программного директора РИА Новости. Согласно прогнозу Бордачева, достаточно много голосов получат "левые", движение президента Франции Эммануэля Макрона займет третье место, в результате чего действующий президент Франции лишится возможности сформировать партийное правительство.Но Макрон попробует "отыграться" и заблокирует возможность других партий, которые наберут больше голосов, сформировать свое партийное правительство, считает Бордачев.
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франция, марин ле пен, парламентские выборы
Политика, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, парламентские выборы
08:08 30.06.2024 (обновлено: 08:10 30.06.2024)
 
Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс

Бордачев: Ле Пен может победить на выборах, но ей не сформировать правительство

© РИА Новости . Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЛидер политической партии Франции "Национальный фронт" Марин Ле Пен
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех голосов, но этих голосов будет недостаточно, чтобы сформировать правительства, прогнозирует программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
"Партия Марин ле Пэн может набрать больше всех, но недостаточно для того, чтобы сформировать правительство", - цитирует слова программного директора РИА Новости.
Согласно прогнозу Бордачева, достаточно много голосов получат "левые", движение президента Франции Эммануэля Макрона займет третье место, в результате чего действующий президент Франции лишится возможности сформировать партийное правительство.
Лидер политической партии Франции Национальный фронт Марин Ле Пен - ПРАЙМ, 1920, 27.06.2024
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Но Макрон попробует "отыграться" и заблокирует возможность других партий, которые наберут больше голосов, сформировать свое партийное правительство, считает Бордачев.
 
ПолитикаФРАНЦИЯМарин Ле Пенпарламентские выборы
 
 
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