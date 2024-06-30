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Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс
Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс - 30.06.2024, ПРАЙМ
Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс
Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T08:08+0300
2024-06-30T08:08+0300
2024-06-30T08:10+0300
политика
франция
марин ле пен
парламентские выборы
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех голосов, но этих голосов будет недостаточно, чтобы сформировать правительства, прогнозирует программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев. "Партия Марин ле Пэн может набрать больше всех, но недостаточно для того, чтобы сформировать правительство", - цитирует слова программного директора РИА Новости. Согласно прогнозу Бордачева, достаточно много голосов получат "левые", движение президента Франции Эммануэля Макрона займет третье место, в результате чего действующий президент Франции лишится возможности сформировать партийное правительство.Но Макрон попробует "отыграться" и заблокирует возможность других партий, которые наберут больше голосов, сформировать свое партийное правительство, считает Бордачев.
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франция, марин ле пен, парламентские выборы
Политика, ФРАНЦИЯ, Марин Ле Пен, парламентские выборы
Ле Пен предсказывают победу на выборах. Но есть нюанс
Бордачев: Ле Пен может победить на выборах, но ей не сформировать правительство
МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Партия "Национальное объединение", которую в парламенте Франции возглавляла Марин Ле Пэн, на предстоящих парламентских выборах может набрать больше всех голосов, но этих голосов будет недостаточно, чтобы сформировать правительства, прогнозирует программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.
"Партия Марин ле Пэн может набрать больше всех, но недостаточно для того, чтобы сформировать правительство", - цитирует слова программного директора РИА Новости.
Согласно прогнозу Бордачева, достаточно много голосов получат "левые", движение президента Франции Эммануэля Макрона займет третье место, в результате чего действующий президент Франции лишится возможности сформировать партийное правительство.
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Но Макрон попробует "отыграться" и заблокирует возможность других партий, которые наберут больше голосов, сформировать свое партийное правительство, считает Бордачев.