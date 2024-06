https://1prime.ru/20240630/vybory-849608138.html

"Против его воли". Доноры Демпартии США хотят снять Байдена с выборов

МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Доноры Демпартии США обсуждают исключение Джо Байдена из президентской гонки против его воли после его провального участия в предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Об этом рассказывает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.По данным издания, доноры Демпартии США обсуждали в кругу политических советников "тайные положениях, в соответствии с которыми Байден может быть исключен из списка кандидатов против своей воли и заменен другим человеком на съезде Демократической партии или до него". Апеллируя к данным источников, The New York Times сообщает, что доноры демократов искали возможности выйти на связь с первой леди США Джилл Байден, которая, по некоторым предположениям, могла бы убедить супруга отказаться от участия в выборах. Вместе с тем один из доноров, намеревавшийся организовать закрытое мероприятие по сбору средств для кампании Байдена, после дебатов, по информации источника издания, после дебатов решил отказаться от этой затеи.Вторые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа намечены на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.

