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"Против его воли". Доноры Демпартии США хотят снять Байдена с выборов - 30.06.2024, ПРАЙМ
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"Против его воли". Доноры Демпартии США хотят снять Байдена с выборов
"Против его воли". Доноры Демпартии США хотят снять Байдена с выборов - 30.06.2024, ПРАЙМ
"Против его воли". Доноры Демпартии США хотят снять Байдена с выборов
Доноры Демпартии США обсуждают исключение Джо Байдена из президентской гонки против его воли после его провального участия в предвыборных дебатах с Дональдом... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T09:31+0300
2024-06-30T09:57+0300
политика
демократическая партия сша
джо байден
выборы в сша
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Доноры Демпартии США обсуждают исключение Джо Байдена из президентской гонки против его воли после его провального участия в предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Об этом рассказывает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.По данным издания, доноры Демпартии США обсуждали в кругу политических советников "тайные положениях, в соответствии с которыми Байден может быть исключен из списка кандидатов против своей воли и заменен другим человеком на съезде Демократической партии или до него". Апеллируя к данным источников, The New York Times сообщает, что доноры демократов искали возможности выйти на связь с первой леди США Джилл Байден, которая, по некоторым предположениям, могла бы убедить супруга отказаться от участия в выборах. Вместе с тем один из доноров, намеревавшийся организовать закрытое мероприятие по сбору средств для кампании Байдена, после дебатов, по информации источника издания, после дебатов решил отказаться от этой затеи.Вторые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа намечены на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
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демократическая партия сша, джо байден, выборы в сша
Политика, Демократическая партия США, Джо Байден, выборы в США
09:31 30.06.2024 (обновлено: 09:57 30.06.2024)
 
"Против его воли". Доноры Демпартии США хотят снять Байдена с выборов

NYT: доноры Демпартии США хотят снять Байдена с выборов против его воли

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Доноры Демпартии США обсуждают исключение Джо Байдена из президентской гонки против его воли после его провального участия в предвыборных дебатах с Дональдом Трампом. Об этом рассказывает The New York Times, ссылаясь на собственные источники.
По данным издания, доноры Демпартии США обсуждали в кругу политических советников "тайные положениях, в соответствии с которыми Байден может быть исключен из списка кандидатов против своей воли и заменен другим человеком на съезде Демократической партии или до него".
Апеллируя к данным источников, The New York Times сообщает, что доноры демократов искали возможности выйти на связь с первой леди США Джилл Байден, которая, по некоторым предположениям, могла бы убедить супруга отказаться от участия в выборах. Вместе с тем один из доноров, намеревавшийся организовать закрытое мероприятие по сбору средств для кампании Байдена, после дебатов, по информации источника издания, после дебатов решил отказаться от этой затеи.
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 29.06.2024
СМИ раскрыли, кто может заставить Байдена выйти из президентской гонки
Вчера, 18:18
Вторые дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа намечены на 10 сентября. Президентские выборы в США состоятся 5 ноября.
 
ПолитикаДемократическая партия СШАДжо Байденвыборы в США
 
 
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