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В Польше выступили с дерзким заявлением о "победе над Россией"

В Польше выступили с дерзким заявлением о "победе над Россией" - 30.06.2024, ПРАЙМ

В Польше выступили с дерзким заявлением о "победе над Россией"

Глава польского МИД Радослав Сикорский процитировал слова экс- президента США Рональда Рейгана о поражении России. | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T14:40+0300

2024-06-30T14:40+0300

2024-06-30T14:40+0300

политика

польша

россия

запад

рональд рейган

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ВАРШАВА, 30 июн - ПРАЙМ. Глава польского МИД Радослав Сикорский процитировал слова экс- президента США Рональда Рейгана о поражении России. По словам Сикорского, "Кремль можно остановить и даже победить", на Западе "просто забыли об этом". "Рональд Рейган говорил, что его стратегия против Советского Союза проста: "мы побеждаем, они проигрывают". Мне нравится этот подход", — сказал он в ходе лекции в британском Фонде Дитчли. Цитаты из лекции министр привел в своем аккаунте на платформе X. Он также призвал страны Запада научиться получать "выгоду из игры на эскалацию" отношений с Москвой. В качестве примера Сикорский он привел возможность конфискации замороженных российских активов. По его словам, можно было бы "конфисковать все 300 миллиардов евро российских активов". Министр считает, что президент России Владимир Путин сомневается, что у Запада "есть достаточно смелости, чтобы их конфисковать". "Пока мы доказали его правоту", — заключил Сикорский. С февраля 2022 года в западных странах было заблокировано суверенных активов России в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.

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польша, россия, запад, рональд рейган