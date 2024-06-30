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"Уже не говорит": в Киеве заметили серьезные перемены в риторике Зеленского - 30.06.2024, ПРАЙМ
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"Уже не говорит": в Киеве заметили серьезные перемены в риторике Зеленского
"Уже не говорит": в Киеве заметили серьезные перемены в риторике Зеленского - 30.06.2024, ПРАЙМ
"Уже не говорит": в Киеве заметили серьезные перемены в риторике Зеленского
Владимир Зеленский прекратил делать заявления о возвращении Украины к границам на момент выхода из СССР и это говорит о серьезных изменениях в его риторике... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T23:45+0300
2024-06-30T23:45+0300
политика
украина
владимир зеленский
сво
переговоры
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прекратил делать заявления о возвращении Украины к границам на момент выхода из СССР и это говорит о серьезных изменениях в его риторике. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Если вы посмотрите его выступления, он уже не говорит, что мы победим, что мы вернемся к границам 1991 года, что Россия будет побеждена. &lt;...&gt; Он уже этого не говорит. &lt;…&gt; Мы видим, что началось переобувание в воздухе Зеленского и всей его группы", — сказал Соскин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, экс-советник добавил, что все большее число украинцев отворачивается от Зеленского и данная тенденция будет лишь усиливаться.Ранее Зеленский заявлял, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
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украина, владимир зеленский, сво, переговоры
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, СВО, переговоры
23:45 30.06.2024
 
"Уже не говорит": в Киеве заметили серьезные перемены в риторике Зеленского

Соскин: Зеленский больше не говорит о возвращении Украины на границы 1991 года

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прекратил делать заявления о возвращении Украины к границам на момент выхода из СССР и это говорит о серьезных изменениях в его риторике. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube.
"Если вы посмотрите его выступления, он уже не говорит, что мы победим, что мы вернемся к границам 1991 года, что Россия будет побеждена. <...> Он уже этого не говорит. <…> Мы видим, что началось переобувание в воздухе Зеленского и всей его группы", — сказал Соскин.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Кроме того, экс-советник добавил, что все большее число украинцев отворачивается от Зеленского и данная тенденция будет лишь усиливаться.
Ранее Зеленский заявлял, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.
Берлин - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
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15:35
 
ПолитикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийСВОпереговоры
 
 
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