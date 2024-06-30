https://1prime.ru/20240630/zelenskiy-849614274.html

"Уже не говорит": в Киеве заметили серьезные перемены в риторике Зеленского

"Уже не говорит": в Киеве заметили серьезные перемены в риторике Зеленского - 30.06.2024, ПРАЙМ

"Уже не говорит": в Киеве заметили серьезные перемены в риторике Зеленского

Владимир Зеленский прекратил делать заявления о возвращении Украины к границам на момент выхода из СССР и это говорит о серьезных изменениях в его риторике... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T23:45+0300

2024-06-30T23:45+0300

2024-06-30T23:45+0300

политика

украина

владимир зеленский

сво

переговоры

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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Владимир Зеленский прекратил делать заявления о возвращении Украины к границам на момент выхода из СССР и это говорит о серьезных изменениях в его риторике. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в видеоблоге на YouTube."Если вы посмотрите его выступления, он уже не говорит, что мы победим, что мы вернемся к границам 1991 года, что Россия будет побеждена. <...> Он уже этого не говорит. <…> Мы видим, что началось переобувание в воздухе Зеленского и всей его группы", — сказал Соскин.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКроме того, экс-советник добавил, что все большее число украинцев отворачивается от Зеленского и данная тенденция будет лишь усиливаться.Ранее Зеленский заявлял, что Киев может начать обсуждать с Москвой урегулирование конфликта. По его словам, переговоры даже могут начаться без возвращения Украины к границам 1991 года. При этом, подчеркивал Зеленский, страна должна достигнуть границ февраля 2022 года.

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украина, владимир зеленский, сво, переговоры