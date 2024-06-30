https://1prime.ru/20240630/zelenskiy-849615520.html

"Их столько не производят": Зеленский признал бесполезность систем Patriot

"Их столько не производят": Зеленский признал бесполезность систем Patriot - 30.06.2024, ПРАЙМ

"Их столько не производят": Зеленский признал бесполезность систем Patriot

Широко разрекламированные системы противовоздушной обороны из США Patriot не помогут Украине против используемых российскими войсками корректируемых авиационных | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T19:44+0300

2024-06-30T19:44+0300

2024-06-30T19:46+0300

вооружения

patriot

владимир зеленский

авиабомбы

сво

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Широко разрекламированные системы противовоздушной обороны из США Patriot не помогут Украине против используемых российскими войсками корректируемых авиационных бомб (КАБ), заявил в интервью журналисту издания Philadelphia Inquirer Труди Рубин Владимир Зеленский. По его словам, Киев не сможет получить достаточно систем ПВО для противодействия КАБ из-за стоимости ракет к ним. "Если мы с вами возьмем стоимость ракеты и число ракет Patriot и возьмем КАБы, то тысячи у нас в месяц никогда не будет... потому что каждая ракета стоит около трех миллионов. И здесь вопрос не только в деньгах, их просто столько не производят, поэтому Patriot не может бороться против КАБ", — сказал Зеленский. Военно-космические силы России активно используют в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Посредством этих устройств самолеты получили возможность бить по укрепрайонам ВСУ, не подставляясь под огонь средств противовоздушной обороны противника.Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20240630/rasmussen-849614789.html

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patriot, владимир зеленский, авиабомбы, сво