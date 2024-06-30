https://1prime.ru/20240630/zelenskiy-849615986.html

Зеленский: Украина найдет модель для переговоров с Россией

Зеленский: Украина найдет модель для переговоров с Россией - 30.06.2024, ПРАЙМ

Зеленский: Украина найдет модель для переговоров с Россией

Моделью для возможных переговоров с Россией может стать формат трехстороннего соглашения аналогично зерновой сделки, когда в ней участвовали посредники — ООН и... | 30.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-30T20:06+0300

2024-06-30T20:06+0300

2024-06-30T20:06+0300

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владимир зеленский

переговоры

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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Моделью для возможных переговоров с Россией может стать формат трехстороннего соглашения аналогично зерновой сделки, когда в ней участвовали посредники — ООН и Турция, заявил в интервью изданию The Philadelphia Inquirer Владимир Зеленский. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале издания."Украина может найти модель, в которой, согласно соответствующим документам, шагам и модальности, можно найти решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с РФ, а с ООН и Турцией", — сказал Зеленский. Он считает, что когда Киев вел переговоры с Турцией, а та говорила с Москвой, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями России, сработали. По словам Зеленского "сейчас это можно сделать со странами с разных континентов". "Пока у нас есть только такая модель", — сказал Зеленский.При этом 8 марта он говорил, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием РФ. Ранее президент России Владимир Путин выдвинул новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Киевом, поскольку там есть другие легитимные органы власти.

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россия, украина, владимир зеленский, переговоры