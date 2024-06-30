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Зеленский: Украина найдет модель для переговоров с Россией - 30.06.2024, ПРАЙМ
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Зеленский: Украина найдет модель для переговоров с Россией
Зеленский: Украина найдет модель для переговоров с Россией - 30.06.2024, ПРАЙМ
Зеленский: Украина найдет модель для переговоров с Россией
Моделью для возможных переговоров с Россией может стать формат трехстороннего соглашения аналогично зерновой сделки, когда в ней участвовали посредники — ООН и... | 30.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-30T20:06+0300
2024-06-30T20:06+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
переговоры
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Моделью для возможных переговоров с Россией может стать формат трехстороннего соглашения аналогично зерновой сделки, когда в ней участвовали посредники — ООН и Турция, заявил в интервью изданию The Philadelphia Inquirer Владимир Зеленский. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале издания."Украина может найти модель, в которой, согласно соответствующим документам, шагам и модальности, можно найти решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с РФ, а с ООН и Турцией", — сказал Зеленский. Он считает, что когда Киев вел переговоры с Турцией, а та говорила с Москвой, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями России, сработали. По словам Зеленского "сейчас это можно сделать со странами с разных континентов". "Пока у нас есть только такая модель", — сказал Зеленский.При этом 8 марта он говорил, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием РФ. Ранее президент России Владимир Путин выдвинул новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Киевом, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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россия, украина, владимир зеленский, переговоры
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский, переговоры
20:06 30.06.2024
 
Зеленский: Украина найдет модель для переговоров с Россией

Зеленский допустил переговоры с РФ через посредников аналогично зерновой сделке

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 30.06.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 30 июн - ПРАЙМ. Моделью для возможных переговоров с Россией может стать формат трехстороннего соглашения аналогично зерновой сделки, когда в ней участвовали посредники — ООН и Турция, заявил в интервью изданию The Philadelphia Inquirer Владимир Зеленский. Видео интервью опубликовано в Telegram-канале издания.
"Украина может найти модель, в которой, согласно соответствующим документам, шагам и модальности, можно найти решение. Модель такая была применена впервые на примере зернового коридора, когда Украина договаривалась не с РФ, а с ООН и Турцией", — сказал Зеленский.
Он считает, что когда Киев вел переговоры с Турцией, а та говорила с Москвой, два зеркальных соглашения, подписанные с представителями России, сработали. По словам Зеленского "сейчас это можно сделать со странами с разных континентов".
"Пока у нас есть только такая модель", — сказал Зеленский.
При этом 8 марта он говорил, что выступает против идеи Эрдогана о проведении мирного саммита с участием РФ.
Ранее президент России Владимир Путин выдвинул новые мирные предложения по урегулированию конфликта на Украине. Они предусматривают признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как субъектов РФ, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций.
В Киеве данную инициативу отвергли. Путин также отметил, что срок полномочий Владимира Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Киевом, поскольку там есть другие легитимные органы власти.
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ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленскийпереговоры
 
 
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