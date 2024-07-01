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В Росавиации рассказали о возможном росте аэронавигационных сборов - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В Росавиации рассказали о возможном росте аэронавигационных сборов
В Росавиации рассказали о возможном росте аэронавигационных сборов - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Росавиации рассказали о возможном росте аэронавигационных сборов
Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил глава Росавиации Дмитрий | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:33+0300
2024-07-01T14:33+0300
экономика
россия
аэропорт
сбор
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Что касается фонда капитального ремонта аэродромов, это 51 аэродром, механизм (финансирования — ред.) мы уже обсуждали — за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию", — сказал он на заседании профильного комитета Совета Федерации. Как уточнили в пресс-службе Росавиации, в среднем рост стоимости сборов составит 150 рублей. "Ждем федеральный закон: как только он будет принят, сразу ставка сбора заработает, ФАС она уже одобрена. Думаю, начиная с августа месяца мы начнем собирать эти средства", — сказал Ядров. В январе вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что Минтранс хочет создать фонд для финансирования капремонта аэродромов и готов представить предложения по принципам финансирования.Савельев сообщал, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых на сегодняшний день уже 228 действующие. Министр отметил, что из 111 аэродромов до 2030 года 383 миллиарда рублей подлежит реконструкции и капремонту. Часть из этих денег будет привлекаться за счет механизма государственно-частного партнерства.Аэронавигационный сбор — это сбор, который устанавливается за обслуживание полетов воздушных судов при выполнении ими регулярных и нерегулярных полетов в части воздушного пространства. Такой сбор устанавливается для каждого аэродрома отдельно.
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россия, аэропорт, сбор
Экономика, РОССИЯ, аэропорт, сбор
14:33 01.07.2024
 
В Росавиации рассказали о возможном росте аэронавигационных сборов

Росавиация: аэронавигационные сборы в РФ могут увеличить ради ремонта аэродромов

© Пресс-служба аэропорта Краснодара | Перейти в медиабанкТестовый рейс в аэропорту Краснодара
Тестовый рейс в аэропорту Краснодара
© Пресс-служба аэропорта Краснодара
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Ставка аэронавигационных сборов с авиакомпаний РФ может быть увеличена для финансирования фонда капитального ремонта аэродромов, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Что касается фонда капитального ремонта аэродромов, это 51 аэродром, механизм (финансирования — ред.) мы уже обсуждали — за счет повышения ставки сбора за аэронавигацию", — сказал он на заседании профильного комитета Совета Федерации.
Как уточнили в пресс-службе Росавиации, в среднем рост стоимости сборов составит 150 рублей.
"Ждем федеральный закон: как только он будет принят, сразу ставка сбора заработает, ФАС она уже одобрена. Думаю, начиная с августа месяца мы начнем собирать эти средства", — сказал Ядров.
В январе вице-премьер Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства заявил, что Минтранс хочет создать фонд для финансирования капремонта аэродромов и готов представить предложения по принципам финансирования.
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Савельев сообщал, что к 2030 году в России будет в эксплуатации 241 аэродром, из которых на сегодняшний день уже 228 действующие. Министр отметил, что из 111 аэродромов до 2030 года 383 миллиарда рублей подлежит реконструкции и капремонту. Часть из этих денег будет привлекаться за счет механизма государственно-частного партнерства.
Аэронавигационный сбор — это сбор, который устанавливается за обслуживание полетов воздушных судов при выполнении ими регулярных и нерегулярных полетов в части воздушного пространства. Такой сбор устанавливается для каждого аэродрома отдельно.
 
ЭкономикаРОССИЯаэропортсбор
 
 
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