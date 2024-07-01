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Основной акционер "Яндекса" раскрыл число заявок на обмен акций Yandex N.V. - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Основной акционер "Яндекса" раскрыл число заявок на обмен акций Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" раскрыл число заявок на обмен акций Yandex N.V. - 01.07.2024, ПРАЙМ
Основной акционер "Яндекса" раскрыл число заявок на обмен акций Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - получил заявки на биржевой обмен 43,9 миллиона акций Yandex N.V., что составляет 99% акций Yandex... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:05+0300
2024-07-01T09:05+0300
россия
yandex n.v
акции
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - получил заявки на биржевой обмен 43,9 миллиона акций Yandex N.V., что составляет 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Московской бирже или "СПБ бирже" и не учитывались на счетах типа "С", говорится в сообщении консорциума. "УК "Солид менеджмент", доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый", получил 752 170 надлежаще поданных биржевых оферт по обмену 43 851 956 акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс". ЗПИФ "Консорциум. Первый" намеревается акцептовать все надлежаще поданные биржевые оферты, которые соответствуют условиям меморандума", - говорится в сообщении. В биржевом обмене могли принять участие владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", то есть акции, которые учитываются через цепочку, включающую в себя Национальный расчётный депозитарий (НРД) или "СПБ Банк". Всего в рамках биржевого обмена ЗПИФ "Консорциум. Первый" мог обменять не более 50 047 583 акций Yandex N.V. "По нашим оценкам, УК ЗПИФ получила в рамках биржевого обмена заявки на обмен 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Московской бирже или "СПБ бирже" и не учитывались на счетах типа "С", - пояснил представитель консорциума инвесторов. В мае ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил предложение об обмене учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе. Первоначально сбор биржевых заявок на обмен производился до 21 июня, но ЗПИФ продлил срок их приема на один день, а также дал возможность брокерам скорректировать и дополнить ранее полученные заявки на биржевой обмен. Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершён первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле.
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россия, yandex n.v, акции
РОССИЯ, Yandex N.V, Акции
09:05 01.07.2024
 
Основной акционер "Яндекса" раскрыл число заявок на обмен акций Yandex N.V.

Основной акционер "Яндекса" получил заявки на биржевой обмен 43,9 млн акций

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - получил заявки на биржевой обмен 43,9 миллиона акций Yandex N.V., что составляет 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Московской бирже или "СПБ бирже" и не учитывались на счетах типа "С", говорится в сообщении консорциума.
"УК "Солид менеджмент", доверительный управляющий ЗПИФ "Консорциум. Первый", получил 752 170 надлежаще поданных биржевых оферт по обмену 43 851 956 акций Yandex N.V. на акции МКПАО "Яндекс". ЗПИФ "Консорциум. Первый" намеревается акцептовать все надлежаще поданные биржевые оферты, которые соответствуют условиям меморандума", - говорится в сообщении.
В биржевом обмене могли принять участие владельцы акций Yandex N.V., которые были приобретены на Московской бирже или "СПБ бирже", то есть акции, которые учитываются через цепочку, включающую в себя Национальный расчётный депозитарий (НРД) или "СПБ Банк". Всего в рамках биржевого обмена ЗПИФ "Консорциум. Первый" мог обменять не более 50 047 583 акций Yandex N.V.
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Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.
24 мая, 10:38
"По нашим оценкам, УК ЗПИФ получила в рамках биржевого обмена заявки на обмен 99% акций Yandex N.V., которые торговались на Московской бирже или "СПБ бирже" и не учитывались на счетах типа "С", - пояснил представитель консорциума инвесторов.
В мае ЗПИФ "Консорциум. Первый" объявил предложение об обмене учитывающихся в российских депозитариях акций Yandeх N.V. на акции МКПАО или их выкупе. Первоначально сбор биржевых заявок на обмен производился до 21 июня, но ЗПИФ продлил срок их приема на один день, а также дал возможность брокерам скорректировать и дополнить ранее полученные заявки на биржевой обмен.
Yandex N.V. в феврале объявила о продаже основного бизнеса за 475 миллиардов рублей консорциуму российских частных инвесторов. В мае был завершён первый этап, в рамках которого новой головной компанией группы стало МКПАО "Яндекс", а около 68% его акций приобрел ЗПИФ "Консорциум. Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Продажа оставшихся 28% ожидается в июле.
 
РОССИЯYandex N.VАкции
 
 
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