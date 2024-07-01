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"Алроса" приобрела у "Полюса" оператора Дегдеканского месторождения - 01.07.2024, ПРАЙМ
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"Алроса" приобрела у "Полюса" оператора Дегдеканского месторождения
"Алроса" приобрела у "Полюса" оператора Дегдеканского месторождения - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Алроса" приобрела у "Полюса" оператора Дегдеканского месторождения
Золотодобывающая компания "Полюс" продала "Алмазам Анабара" (компании, принадлежащей "Алросе") золоторудное месторождение "Дегдеканское рудное поле" в... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:16+0300
2024-07-01T11:26+0300
экономика
россия
алроса
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" продала "Алмазам Анабара" (компании, принадлежащей "Алросе") золоторудное месторождение "Дегдеканское рудное поле" в Магаданской области, балансовые запасы которого оцениваются в 38 тонн золота, сообщило алмазодобывающее предприятие."АО "Алмазы Анабара", 100% дочернее общество АК "Алроса" (ПАО), завершило сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Магаданское геологоразведочное предприятие" (МГРП) у АО "Полюс Красноярск", дочерней структуры ПАО "Полюс"... Разведанные запасы месторождения, по данным госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы С1+С2 – 38 тонн, со средним содержанием 2,2 г/т (не включая забалансовые запасы)", - говорится в пресс-релизе "Алросы".В 2028 году планируется ввод месторождения в эксплуатацию, при этом ежегодный объем добычи золота после выхода на проектную мощность в 2030 году оценивается в 3,3 тонны, отмечает генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
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россия, алроса
Экономика, РОССИЯ, Алроса
11:16 01.07.2024 (обновлено: 11:26 01.07.2024)
 
"Алроса" приобрела у "Полюса" оператора Дегдеканского месторождения

"Алроса" приобрела у "Полюса" оператора Дегдеканского месторождения в Магадане

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис компании "Алроса"
Офис компании Алроса - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Золотодобывающая компания "Полюс" продала "Алмазам Анабара" (компании, принадлежащей "Алросе") золоторудное месторождение "Дегдеканское рудное поле" в Магаданской области, балансовые запасы которого оцениваются в 38 тонн золота, сообщило алмазодобывающее предприятие.
"АО "Алмазы Анабара", 100% дочернее общество АК "Алроса" (ПАО), завершило сделку по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Магаданское геологоразведочное предприятие" (МГРП) у АО "Полюс Красноярск", дочерней структуры ПАО "Полюс"... Разведанные запасы месторождения, по данным госкомиссии по запасам полезных ископаемых, оцениваются примерно в 100 тонн золота, в том числе балансовые запасы С1+С2 – 38 тонн, со средним содержанием 2,2 г/т (не включая забалансовые запасы)", - говорится в пресс-релизе "Алросы".
В 2028 году планируется ввод месторождения в эксплуатацию, при этом ежегодный объем добычи золота после выхода на проектную мощность в 2030 году оценивается в 3,3 тонны, отмечает генеральный директор "Алросы" Павел Маринычев.
 
ЭкономикаРОССИЯАлроса
 
 
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