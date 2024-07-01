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Ротация по секторам - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Ротация по секторам
Ротация по секторам - 01.07.2024, ПРАЙМ
Ротация по секторам
Позитивная динамика в нефтегазовом секторе поддержала рынок. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,13% до 3154,36 п., индекс РТС, наоборот, снизился на 0,79% | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T08:59+0300
2024-07-01T08:59+0300
нефть
мнения аналитиков
курсы валют
индекс мосбиржи
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/849620558.jpg?1719813552
МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Позитивная динамика в нефтегазовом секторе поддержала рынок. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,13% до 3154,36 п., индекс РТС, наоборот, снизился на 0,79% до 1158,85 п. По итогам недели индексы прибавили соответственно 1,28% и 3,90%. Кривая доходности ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет сместилась вниз за неделю на 17-37 б. п., а индекс RGBI отступил от многомесячных максимумов и повысился на 1,45%, несмотря на опубликованные на неделе разочаровывающие данные по инфляции. Тем не менее рассчитывать на устойчивое восстановление в сегменте суверенного долга пока не приходится. Помимо высокой инфляции и, как следствие, ожиданий повышения ключевой ставки Банком России на заседании в июле, давление на рынок ОФЗ могут оказывать планы Минфина по размещению облигаций в III квартале 2024 года. В пятницу стало известно, что с июля по октябрь включительно Минфин планирует разместить ОФЗ на 1,5 трлн руб., из которых 300 млрд руб. – ОФЗ с дюрацией до 10 лет и 1,2 трлн руб. – ОФЗ с дюрацией 10 и более лет. Во II квартале план по размещениям был выполнен только наполовину от установленного объема в 1 трлн руб. На фоне повышенной рыночной волатильности Минфин отменил аукционы по размещению облигаций 29 мая и 5 июня. В I квартале Минфин привлек почти 805 млрд руб. при запланированном объеме привлечения 800 млрд руб. В целом в 2024 году валовый объем привлечения на внутреннем рынке составит 3,921 трлн руб.: программа внутренних заимствований будет скорректирована в меньшую сторону, до 2,479 трлн руб. Еще 1,442 трлн руб. потребуется на погашение облигаций. Таким образом, до конца 2024 года Минфин может разместить облигаций на 2,611 трлн руб., по сравнению с первичной эмиссией на 1,310 трлн руб. в первом полугодии. Рубль в пятницу немного ослаб на фоне завершения налогового периода, но укрепился по итогам недели. Поддержку рублю оказала в том числе позитивная динамика нефтяных котировок. Котировки Brent повысились до максимумов с начала июня, достигнув на пике $86,5 за баррель. Рост цен на нефть обусловлен привычными уже факторами – опасениями перед усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и началом высокого автомобильного сезона в США. Между тем поддержку нефтяным котировкам может оказать еще один "привычный" сезонный фактор. На Карибах набирает силу ураган "Берилл", который по прогнозам к пятнице может достигнуть берегов Мексики или Центральной Америки. Компьютерные модели указывают на невысокую вероятность того, что "Берилл" обрушится на американские нефтедобывающие поля в Мексиканском заливе, хотя и не исключают вероятности такого развития событий ближе к концу недели. Что касается российского рынка акций, то позитивная динамика на нефтяном рынке может оказать поддержку нефтяному сектору, что мы наблюдали по ходу торгов в пятницу. Тем не менее высокие цены на нефть – дополнительный фактор укрепления рубля, который сдерживает потенциал повышения по индексу МосБиржи наряду с высокими процентными ставками. В конечном счете баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на фондовом рынке, в рамках которой мы не исключаем восстановления индекса Мосбиржи в направлении 3200 п. Основное внимание инвесторов на неделе привлекут данные Росстата по недельной инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером.
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Наталия Пырьева
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Наталия Пырьева
https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи
Нефть, Мнения аналитиков, Курсы валют, индекс Мосбиржи
08:59 01.07.2024
 

Ротация по секторам

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Наталия Пырьева
Наталия Пырьева
аналитик "Цифра Брокер"
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МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Позитивная динамика в нефтегазовом секторе поддержала рынок. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,13% до 3154,36 п., индекс РТС, наоборот, снизился на 0,79% до 1158,85 п. По итогам недели индексы прибавили соответственно 1,28% и 3,90%. Кривая доходности ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет сместилась вниз за неделю на 17-37 б. п., а индекс RGBI отступил от многомесячных максимумов и повысился на 1,45%, несмотря на опубликованные на неделе разочаровывающие данные по инфляции.
Тем не менее рассчитывать на устойчивое восстановление в сегменте суверенного долга пока не приходится. Помимо высокой инфляции и, как следствие, ожиданий повышения ключевой ставки Банком России на заседании в июле, давление на рынок ОФЗ могут оказывать планы Минфина по размещению облигаций в III квартале 2024 года. В пятницу стало известно, что с июля по октябрь включительно Минфин планирует разместить ОФЗ на 1,5 трлн руб., из которых 300 млрд руб. – ОФЗ с дюрацией до 10 лет и 1,2 трлн руб. – ОФЗ с дюрацией 10 и более лет.
Во II квартале план по размещениям был выполнен только наполовину от установленного объема в 1 трлн руб. На фоне повышенной рыночной волатильности Минфин отменил аукционы по размещению облигаций 29 мая и 5 июня. В I квартале Минфин привлек почти 805 млрд руб. при запланированном объеме привлечения 800 млрд руб. В целом в 2024 году валовый объем привлечения на внутреннем рынке составит 3,921 трлн руб.: программа внутренних заимствований будет скорректирована в меньшую сторону, до 2,479 трлн руб. Еще 1,442 трлн руб. потребуется на погашение облигаций. Таким образом, до конца 2024 года Минфин может разместить облигаций на 2,611 трлн руб., по сравнению с первичной эмиссией на 1,310 трлн руб. в первом полугодии.
Рубль в пятницу немного ослаб на фоне завершения налогового периода, но укрепился по итогам недели. Поддержку рублю оказала в том числе позитивная динамика нефтяных котировок. Котировки Brent повысились до максимумов с начала июня, достигнув на пике $86,5 за баррель. Рост цен на нефть обусловлен привычными уже факторами – опасениями перед усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и началом высокого автомобильного сезона в США.
Между тем поддержку нефтяным котировкам может оказать еще один "привычный" сезонный фактор. На Карибах набирает силу ураган "Берилл", который по прогнозам к пятнице может достигнуть берегов Мексики или Центральной Америки. Компьютерные модели указывают на невысокую вероятность того, что "Берилл" обрушится на американские нефтедобывающие поля в Мексиканском заливе, хотя и не исключают вероятности такого развития событий ближе к концу недели.
Что касается российского рынка акций, то позитивная динамика на нефтяном рынке может оказать поддержку нефтяному сектору, что мы наблюдали по ходу торгов в пятницу. Тем не менее высокие цены на нефть – дополнительный фактор укрепления рубля, который сдерживает потенциал повышения по индексу МосБиржи наряду с высокими процентными ставками. В конечном счете баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на фондовом рынке, в рамках которой мы не исключаем восстановления индекса Мосбиржи в направлении 3200 п. Основное внимание инвесторов на неделе привлекут данные Росстата по недельной инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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