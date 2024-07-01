https://1prime.ru/20240701/analitika-849620558.html

Ротация по секторам

Ротация по секторам - 01.07.2024, ПРАЙМ

Ротация по секторам

Позитивная динамика в нефтегазовом секторе поддержала рынок. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,13% до 3154,36 п., индекс РТС, наоборот, снизился на 0,79% | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T08:59+0300

2024-07-01T08:59+0300

2024-07-01T08:59+0300

нефть

мнения аналитиков

курсы валют

индекс мосбиржи

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МОСКВА, 1июл - ПРАЙМ. Позитивная динамика в нефтегазовом секторе поддержала рынок. Индекс Мосбиржи в пятницу повысился на 0,13% до 3154,36 п., индекс РТС, наоборот, снизился на 0,79% до 1158,85 п. По итогам недели индексы прибавили соответственно 1,28% и 3,90%. Кривая доходности ОФЗ сроком погашения от двух до пяти лет сместилась вниз за неделю на 17-37 б. п., а индекс RGBI отступил от многомесячных максимумов и повысился на 1,45%, несмотря на опубликованные на неделе разочаровывающие данные по инфляции. Тем не менее рассчитывать на устойчивое восстановление в сегменте суверенного долга пока не приходится. Помимо высокой инфляции и, как следствие, ожиданий повышения ключевой ставки Банком России на заседании в июле, давление на рынок ОФЗ могут оказывать планы Минфина по размещению облигаций в III квартале 2024 года. В пятницу стало известно, что с июля по октябрь включительно Минфин планирует разместить ОФЗ на 1,5 трлн руб., из которых 300 млрд руб. – ОФЗ с дюрацией до 10 лет и 1,2 трлн руб. – ОФЗ с дюрацией 10 и более лет. Во II квартале план по размещениям был выполнен только наполовину от установленного объема в 1 трлн руб. На фоне повышенной рыночной волатильности Минфин отменил аукционы по размещению облигаций 29 мая и 5 июня. В I квартале Минфин привлек почти 805 млрд руб. при запланированном объеме привлечения 800 млрд руб. В целом в 2024 году валовый объем привлечения на внутреннем рынке составит 3,921 трлн руб.: программа внутренних заимствований будет скорректирована в меньшую сторону, до 2,479 трлн руб. Еще 1,442 трлн руб. потребуется на погашение облигаций. Таким образом, до конца 2024 года Минфин может разместить облигаций на 2,611 трлн руб., по сравнению с первичной эмиссией на 1,310 трлн руб. в первом полугодии. Рубль в пятницу немного ослаб на фоне завершения налогового периода, но укрепился по итогам недели. Поддержку рублю оказала в том числе позитивная динамика нефтяных котировок. Котировки Brent повысились до максимумов с начала июня, достигнув на пике $86,5 за баррель. Рост цен на нефть обусловлен привычными уже факторами – опасениями перед усилением геополитической напряженности на Ближнем Востоке и началом высокого автомобильного сезона в США. Между тем поддержку нефтяным котировкам может оказать еще один "привычный" сезонный фактор. На Карибах набирает силу ураган "Берилл", который по прогнозам к пятнице может достигнуть берегов Мексики или Центральной Америки. Компьютерные модели указывают на невысокую вероятность того, что "Берилл" обрушится на американские нефтедобывающие поля в Мексиканском заливе, хотя и не исключают вероятности такого развития событий ближе к концу недели. Что касается российского рынка акций, то позитивная динамика на нефтяном рынке может оказать поддержку нефтяному сектору, что мы наблюдали по ходу торгов в пятницу. Тем не менее высокие цены на нефть – дополнительный фактор укрепления рубля, который сдерживает потенциал повышения по индексу МосБиржи наряду с высокими процентными ставками. В конечном счете баланс рисков складывается в пользу дальнейшей консолидации на фондовом рынке, в рамках которой мы не исключаем восстановления индекса Мосбиржи в направлении 3200 п. Основное внимание инвесторов на неделе привлекут данные Росстата по недельной инфляции, которые будут опубликованы в среду вечером.

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2024

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

нефть, мнения аналитиков, курсы валют, индекс мосбиржи