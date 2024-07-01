Они удивились стабильности рубля

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 28 июня, российский рубль завершил торговую сессию ослаблением по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара к рублю вырос на 1,63%, достигнув отметки 87,15 рубля. Центральный банк России, опираясь на данные межбанковских операций внебиржевого валютного рынка, установил официальный курс доллара на уровне 85,748 рубля, а евро - 92,4184 рубля. Прошедшая неделя характеризовалась неоднозначной динамикой рубля. На валютный рынок оказывали влияние несколько ключевых факторов: завершение налогового периода, колебания нефтяных котировок, геополитическая обстановка и продолжающаяся адаптация рынка к новым санкционным условиям. Особое внимание привлекло решение о снижении требований по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80% до 60%. Несмотря на волатильность, рубль продемонстрировал относительную устойчивость. Торговый диапазон доллара составил 85,30-88,50 рублей, евро колебалось в пределах 91,70-94,55 рублей, а юань - 11,40-12,15 рубля. Нефтяной рынок также отличался повышенной волатильностью: цена на нефть марки Brent к концу недели достигла $86 за баррель, но затем скорректировалась до $84,86, показав недельное снижение на 0,18%. Публикация индекса личных потребительских расходов (PCE) в США усилила ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре, что оказало давление на доллар и косвенно поддержало нефтяные котировки. На предстоящей неделе ожидаю сохранения волатильности на валютном рынке. Ожидается, что курс доллара продолжит колебаться ниже отметки 90 рублей, евро будет торговаться в диапазоне 95,00-99,00 рублей, а юань - 11,50-12,50 рублей. Дополнительное давление на рубль может оказать планируемое с июля сокращение объемов продажи валюты Банком России. Что касается нефтяного рынка, не исключаю возможности роста цен до уровня $87,50 за баррель к концу недели. Однако трейдеры могут занять выжидательную позицию в преддверии важных макроэкономических данных из США, включая отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP). В целом, несмотря на ожидаемые колебания, рубль, вероятно, сохранит относительную стабильность в краткосрочной перспективе, оставаясь под влиянием как внутренних, так и внешних факторов. Индекс Мосбиржи 0,13%, до 3154,36 п., тогда как индекс РТС снизился на 0,79%, до 1158,85 п. Индекс IMOEX продолжает торговаться в боковом тренде на уровне 3150 п. рынок готов отклониться от этого уровня на 50 пунктов в любую сторону на 3100 или 3200 п. Направление будет зависеть от динамики цен на нефть и курса нацвалюты. По техническому анализу выход должен быть вверх.
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В пятницу, 28 июня, российский рубль завершил торговую сессию ослаблением по отношению к основным мировым валютам. Курс доллара к рублю вырос на 1,63%, достигнув отметки 87,15 рубля. Центральный банк России, опираясь на данные межбанковских операций внебиржевого валютного рынка, установил официальный курс доллара на уровне 85,748 рубля, а евро - 92,4184 рубля.
Прошедшая неделя характеризовалась неоднозначной динамикой рубля. На валютный рынок оказывали влияние несколько ключевых факторов: завершение налогового периода, колебания нефтяных котировок, геополитическая обстановка и продолжающаяся адаптация рынка к новым санкционным условиям. Особое внимание привлекло решение о снижении требований по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80% до 60%.
Несмотря на волатильность, рубль продемонстрировал относительную устойчивость. Торговый диапазон доллара составил 85,30-88,50 рублей, евро колебалось в пределах 91,70-94,55 рублей, а юань - 11,40-12,15 рубля. Нефтяной рынок также отличался повышенной волатильностью: цена на нефть марки Brent к концу недели достигла $86 за баррель, но затем скорректировалась до $84,86, показав недельное снижение на 0,18%.
Публикация индекса личных потребительских расходов (PCE) в США усилила ожидания снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в сентябре, что оказало давление на доллар и косвенно поддержало нефтяные котировки.
На предстоящей неделе ожидаю сохранения волатильности на валютном рынке. Ожидается, что курс доллара продолжит колебаться ниже отметки 90 рублей, евро будет торговаться в диапазоне 95,00-99,00 рублей, а юань - 11,50-12,50 рублей. Дополнительное давление на рубль может оказать планируемое с июля сокращение объемов продажи валюты Банком России.
Что касается нефтяного рынка, не исключаю возможности роста цен до уровня $87,50 за баррель к концу недели. Однако трейдеры могут занять выжидательную позицию в преддверии важных макроэкономических данных из США, включая отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP).
В целом, несмотря на ожидаемые колебания, рубль, вероятно, сохранит относительную стабильность в краткосрочной перспективе, оставаясь под влиянием как внутренних, так и внешних факторов.
Индекс Мосбиржи 0,13%, до 3154,36 п., тогда как индекс РТС снизился на 0,79%, до 1158,85 п. Индекс IMOEX продолжает торговаться в боковом тренде на уровне 3150 п. рынок готов отклониться от этого уровня на 50 пунктов в любую сторону на 3100 или 3200 п. Направление будет зависеть от динамики цен на нефть и курса нацвалюты. По техническому анализу выход должен быть вверх.
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