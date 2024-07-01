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В Великобритании сделали неутешительный прогноз для собственной армии

В Великобритании сделали неутешительный прогноз для собственной армии - 01.07.2024, ПРАЙМ

В Великобритании сделали неутешительный прогноз для собственной армии

Вооруженные силы Великобритании в весьма неутешительном состоянии, заявил в интервью Financial Times бывший директор управления общих оценок и проблем... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T20:48+0300

2024-07-01T20:48+0300

2024-07-01T20:48+0300

вооружения

великобритания

армия

прогноз

конфликт

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вооруженные силы Великобритании в весьма неутешительном состоянии, заявил в интервью Financial Times бывший директор управления общих оценок и проблем Минобороны страны Роб Джонсон.По его словам, армия обладает лишь "абсолютным минимумом" возможностей. Поэтому она может проводить только миротворческие, гуманитарные, эвакуационные или некоторые антидиверсионные операции."В любой крупной операции у нас быстро закончатся боеприпасы. Наша оборона слишком слаба, и мы не готовы сражаться и побеждать в вооруженном конфликте любого масштаба. Британия не может должным образом защищать собственные территории", — заявил Джонсон. По мнению эксперта, британская система противовоздушной обороны не может эффективно противостоять ракетам большой дальности. Кроме того, Королевскому флоту не хватает кораблей для отслеживания и сдерживания российских подводных лодок. А ВВС нужно почти вдвое больше истребителей, чем в настоящее время.Ранее FT писало , что Великобритания в течение десяти лет не выполняла планы НАТО по набору военных. Необходимому количеству не соответствует и Франция с 203 850 мужчинами и женщинами в рядах своих ВС. Кроме того, численность итальянских войск за десятилетие сократилась с 200 до 160,9 тысячи солдат.

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великобритания, армия, прогноз, конфликт