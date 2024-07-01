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ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в более 79 млн рублей
ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в более 79 млн рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ
ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в более 79 млн рублей
Счета экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова арестовали из-за долга, сообщает RT со ссылкой на базу Федеральной налоговой службы. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:19+0300
2024-07-01T15:19+0300
2024-07-01T15:19+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Счета экс-чемпиона UFC в легком дивизионе Хабиба Нурмагомедова арестовали из-за долга, сообщает RT со ссылкой на базу Федеральной налоговой службы.Отмечается, что под заморозку попали средства его MMA-лиги Eagle FC и благотворительного фонда.Согласно данным из базы ФНС, причиной ареста стал долг Нурмагомедова в размере более 79 миллионов рублей.
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Налоги, счета, арест, арест счетов, ФНС
ФНС арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в более 79 млн рублей
RT: налоговая арестовала счета Нурмагомедова из-за долга в более 79 млн рублей