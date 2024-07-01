https://1prime.ru/20240701/atacms-849619643.html
Российские специалисты изучают систему наведения ATACMS
Российские специалисты изучают систему наведения ATACMS - 01.07.2024, ПРАЙМ
Российские специалисты изучают систему наведения ATACMS
Специалисты в России внимательно изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости специалист... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T07:27+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Специалисты в России внимательно изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением. Отмечается, что в распоряжении российских специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль. Кроме того, внутреннее устройство привозимой из Штатов на Украину ракеты РИА Новости показывает впервые. "Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории. Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться. Потому что она летит по сложной баллистической траектории. Знать каналы корректирования", - сказал собеседник агентства. ATACMS представляют из себя твердотопливную тактическую баллистическая ракету класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров.
https://1prime.ru/20240623/ukraina-849414476.html
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россия, сша, ракеты atacms
РОССИЯ, США, ракеты ATACMS
Российские специалисты изучают систему наведения ATACMS
В России изучают систему наведения и коррекции полета ATACMS
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Специалисты в России внимательно изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением.
Отмечается, что в распоряжении российских специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль. Кроме того, внутреннее устройство привозимой из Штатов на Украину ракеты РИА Новости показывает впервые.
"Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории. Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться. Потому что она летит по сложной баллистической траектории. Знать каналы корректирования", - сказал собеседник агентства.
ATACMS представляют из себя твердотопливную тактическую баллистическая ракету класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров.
Украина требует от США отмены запрета на удары ATACMS по России, пишет СМИ