https://1prime.ru/20240701/atacms-849619643.html

Российские специалисты изучают систему наведения ATACMS

Российские специалисты изучают систему наведения ATACMS - 01.07.2024, ПРАЙМ

Российские специалисты изучают систему наведения ATACMS

Специалисты в России внимательно изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости специалист... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T07:27+0300

2024-07-01T07:27+0300

2024-07-01T07:27+0300

россия

сша

ракеты atacms

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/19/847677146_0:0:2561:1441_1920x0_80_0_0_b5931d66aa7a02b34c1f456078a94244.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Специалисты в России внимательно изучают систему наведения и коррекции полета американской оперативно-тактической ракеты ATACMS, сообщил РИА Новости специалист по работе с вооружением. Отмечается, что в распоряжении российских специалистов оказались блок лазерных гироскопов и GPS модуль. Кроме того, внутреннее устройство привозимой из Штатов на Украину ракеты РИА Новости показывает впервые. "Представлены боевые части ракеты ATACMS. Система наведения. Здесь три лазерных кольцевых гироскопа. Благодаря им она удерживается на отстроенной баллистической траектории. GPS антенна, благодаря которой производится коррекция на первичном и последнем участке баллистической траектории. Мы можем анализировать работу систем ракеты на всем этапе траектории полета. Базу коррекции, на сколько она может корректироваться. Потому что она летит по сложной баллистической траектории. Знать каналы корректирования", - сказал собеседник агентства. ATACMS представляют из себя твердотопливную тактическую баллистическая ракету класса земля — земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 километров.

https://1prime.ru/20240623/ukraina-849414476.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, ракеты atacms