https://1prime.ru/20240701/avtodor-849638776.html

В "Автодоре" рассказали об плановом доходе с платных трасс в 2024 году

В "Автодоре" рассказали об плановом доходе с платных трасс в 2024 году - 01.07.2024, ПРАЙМ

В "Автодоре" рассказали об плановом доходе с платных трасс в 2024 году

"Автодор" ожидает роста доходов от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году до 105 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:08+0300

2024-07-01T17:08+0300

2024-07-01T17:08+0300

экономика

россия

автодор

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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Автодор" ожидает роста доходов от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году до 105 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. В 2023 году госкомпанией было собрано 80,18 миллиарда рублей (+45%). Таким образом, в годовом выражении рост может составить 31%. "План — это официальные данные, которые есть — 105 миллиардов, мы выполним безоговорочно", — сказал он в кулуарах форума "Строим Россию", отвечая на вопрос о показателях по сбору платы в 2024 году. С каждым годом "Автодор" увеличивает свою дорожную сеть, что становится одним из факторов увеличения доходов. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.

https://1prime.ru/20240701/avtodor-849638270.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, автодор