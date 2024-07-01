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В "Автодоре" рассказали об плановом доходе с платных трасс в 2024 году - 01.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240701/avtodor-849638776.html
В "Автодоре" рассказали об плановом доходе с платных трасс в 2024 году
В "Автодоре" рассказали об плановом доходе с платных трасс в 2024 году - 01.07.2024, ПРАЙМ
В "Автодоре" рассказали об плановом доходе с платных трасс в 2024 году
"Автодор" ожидает роста доходов от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году до 105 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:08+0300
2024-07-01T17:08+0300
экономика
россия
автодор
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Автодор" ожидает роста доходов от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году до 105 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко. В 2023 году госкомпанией было собрано 80,18 миллиарда рублей (+45%). Таким образом, в годовом выражении рост может составить 31%. "План — это официальные данные, которые есть — 105 миллиардов, мы выполним безоговорочно", — сказал он в кулуарах форума "Строим Россию", отвечая на вопрос о показателях по сбору платы в 2024 году. С каждым годом "Автодор" увеличивает свою дорожную сеть, что становится одним из факторов увеличения доходов. "Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
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россия, автодор
Экономика, РОССИЯ, Автодор
17:08 01.07.2024
 
В "Автодоре" рассказали об плановом доходе с платных трасс в 2024 году

"Автодор" планирует в 2024 году собрать со платных трасс 105 миллиардов рублей

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТранспондер
Транспондер - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. "Автодор" ожидает роста доходов от взимания платы за пользование своими платными трассами в 2024 году до 105 миллиардов рублей, сообщил журналистам глава "Автодора" Вячеслав Петушенко.
В 2023 году госкомпанией было собрано 80,18 миллиарда рублей (+45%). Таким образом, в годовом выражении рост может составить 31%.
"План — это официальные данные, которые есть — 105 миллиардов, мы выполним безоговорочно", — сказал он в кулуарах форума "Строим Россию", отвечая на вопрос о показателях по сбору платы в 2024 году.
С каждым годом "Автодор" увеличивает свою дорожную сеть, что становится одним из факторов увеличения доходов.
"Автодор" специализируется на проектировании, строительстве и управлении платными трассами. В доверительном управлении госкомпании находятся М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина", М-11 "Нева", М-12 "Восток" и ЦКАД.
Мост - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
Трафик на платных трассах "Автодора" вырос на 13-14 процентов
17:05
 
ЭкономикаРОССИЯАвтодор
 
 
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