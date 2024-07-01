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Суд в Москве взыскал убытки с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
Суд в Москве взыскал убытки с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка" - 01.07.2024, ПРАЙМ
Суд в Москве взыскал убытки с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
Арбитражный суд Москвы по иску "Абсолют банка" взыскал с крупного европейского депозитария Euroclear Bank более 41 миллиона долларов убытков (более 3,5... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:49+0300
2024-07-01T10:49+0300
2024-07-01T10:49+0300
экономика
россия
суд
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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Абсолют банка" взыскал с крупного европейского депозитария Euroclear Bank более 41 миллиона долларов убытков (более 3,5 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованной резолютивной части решения суда. Иск поступил в суд в апреле. Более подробно основания исковых требований пока не раскрываются. В статусе третьего лица в деле участвовал Национальный расчетный депозитарий (НРД). В судебном акте говорится, что исковые требования удовлетворены частично. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов. "Абсолют банк" - крупный московский банк, основанный в 1993 году. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние". По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.
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россия, суд
Суд в Москве взыскал убытки с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
Суд взыскал более 41 млн долларов с Euroclear Bank в пользу "Абсолют банка"
МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску "Абсолют банка" взыскал с крупного европейского депозитария Euroclear Bank более 41 миллиона долларов убытков (более 3,5 миллиарда рублей по текущему курсу), следует из опубликованной резолютивной части решения суда.
Иск поступил в суд в апреле. Более подробно основания исковых требований пока не раскрываются. В статусе третьего лица в деле участвовал Национальный расчетный депозитарий (НРД). В судебном акте говорится, что исковые требования удовлетворены частично.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против НРД. В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
"Абсолют банк" - крупный московский банк, основанный в 1993 году. Банк подконтролен негосударственному пенсионному фонду "Благосостояние". По величине активов входит в топ-50 в российской банковской системе.