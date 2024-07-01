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Итальянский Uniсredit запросил у суда паузу в сокращении присутствия в РФ - 01.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240701/banki-849641056.html
Итальянский Uniсredit запросил у суда паузу в сокращении присутствия в РФ
Итальянский Uniсredit запросил у суда паузу в сокращении присутствия в РФ - 01.07.2024, ПРАЙМ
Итальянский Uniсredit запросил у суда паузу в сокращении присутствия в РФ
Итальянский банк Uniсredit запросил в суде паузу по процессу сокращения своего присутствия в России из-за выявленных "серьезных последствий для бизнеса",... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:46+0300
2024-07-01T17:46+0300
экономика
италия
ецб
unicredit
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Итальянский банк Uniсredit запросил в суде паузу по процессу сокращения своего присутствия в России из-за выявленных "серьезных последствий для бизнеса", следует из его сообщения. "Uniсredit подал заявление в Европейский суд общей юрисдикции для получения окончательного юридического разъяснения обязательств, установленных требованиями ЕЦБ, для дальнейшего снижения рисков, связанных с деятельностью Uniсredit в России, осуществляемой дочерними организациями, в том числе "ЮниКредит", — сказано в сообщении. Uniсredit "полностью разделяет" мнение ЕЦБ о важности сокращения присутствия в России. Банк принял ряд стратегий для этого, что привело к снижению трансграничных рисков на 91%, а страновых — на 65%. Однако требование ЕЦБ было принято "без подкрепляющей гармонизированной нормативной базы", что может иметь "серьезные непредвиденные последствия". Банк обратился в суд за разъяснениями.В релизе банка отмечается, что рассмотрение судом заявки может занять несколько месяц, однако это "подходящий срок для обеспечения правовой определенности" для Uniсredit и ЕЦБ." Пока это заявление рассматривается, Uniсredit потребовал временного приостановки действия решения до завершения разбирательства. Решение об этом приостановлении можно ожидать в ближайшие месяцы", — указано в релизе. Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает принадлежащий группе "Юникредит банк", который входит в число системно значимых кредитных организаций.
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италия, ецб, unicredit
Экономика, ИТАЛИЯ, ЕЦБ, Unicredit
17:46 01.07.2024
 
Итальянский Uniсredit запросил у суда паузу в сокращении присутствия в РФ

UniCredit запросил временной заморозки этих требований до получения ответа суда

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкUnicredit
Unicredit - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Итальянский банк Uniсredit запросил в суде паузу по процессу сокращения своего присутствия в России из-за выявленных "серьезных последствий для бизнеса", следует из его сообщения.
"Uniсredit подал заявление в Европейский суд общей юрисдикции для получения окончательного юридического разъяснения обязательств, установленных требованиями ЕЦБ, для дальнейшего снижения рисков, связанных с деятельностью Uniсredit в России, осуществляемой дочерними организациями, в том числе "ЮниКредит", — сказано в сообщении.
Uniсredit "полностью разделяет" мнение ЕЦБ о важности сокращения присутствия в России. Банк принял ряд стратегий для этого, что привело к снижению трансграничных рисков на 91%, а страновых — на 65%.
Однако требование ЕЦБ было принято "без подкрепляющей гармонизированной нормативной базы", что может иметь "серьезные непредвиденные последствия". Банк обратился в суд за разъяснениями.
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В релизе банка отмечается, что рассмотрение судом заявки может занять несколько месяц, однако это "подходящий срок для обеспечения правовой определенности" для Uniсredit и ЕЦБ.
" Пока это заявление рассматривается, Uniсredit потребовал временного приостановки действия решения до завершения разбирательства. Решение об этом приостановлении можно ожидать в ближайшие месяцы", — указано в релизе.
Банковская группа Uniсredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает принадлежащий группе "Юникредит банк", который входит в число системно значимых кредитных организаций.
 
ЭкономикаИТАЛИЯЕЦБUnicredit
 
 
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