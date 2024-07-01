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СМИ рассказали, как выросло состояние российских миллиардеров за полугодие

СМИ рассказали, как выросло состояние российских миллиардеров за полугодие - 01.07.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали, как выросло состояние российских миллиардеров за полугодие

Суммарное состояние самых богатых российских бизнесменов за первое полугодие выросло на 28,749 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости на... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T08:13+0300

2024-07-01T08:13+0300

2024-07-01T08:13+0300

россия

российские миллиардеры

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Суммарное состояние самых богатых российских бизнесменов за первое полугодие выросло на 28,749 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).Отмечается, что больше всех вновь прибавил экс-бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, как и месяц назад занявший шестую строчку рейтинга и состояние которого увеличилось на 5,76 миллиарда долларов - до 24,6 миллиарда.Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 25 граждан России, их общее состояние на 1 июля составляет 354,99 миллиарда долларов. Тройка лидеров не изменилась по сравнению с прошлым месяцем. Так, самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин, его состояние с начала года выросло на 902 миллиона долларов, до 32 миллиардов. Второе место вновь занял совладелец компании "Лукойл" Вагит Алекперов (рост состояния на 3,54 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда), на третьем месте снова оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин (рост на 3,24 миллиарда, до 27,2 миллиарда долларов). На четвертую строчку с пятой поднялся совладелец компании "Новатэк" Леонид Михельсон, чей капитал снизился на 1,61 миллиарда долларов, до 25,8 миллиарда долларов, на пятое место с четвертого опустился основной бенефициар компании "Северсталь" Алексей Мордашов, чье состояние выросло на 4,71 миллиарда долларов, до 25,6 миллиарда. Седьмую строчку вновь занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон"), его состояние с начала года сократилось на 1,86 миллиарда долларов, до 19,2 миллиарда. Восьмую строчку в списке по-прежнему занимает Михаил Прохоров (группа "Онэксим"): его состояние увеличилось на 1,84 миллиарда долларов, до 17,6 миллиарда. На девятом месте продолжает находиться основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние выросло на 1,49 миллиарда долларов, до 13,8 миллиарда. На десятом месте остается бизнесмен Дмитрий Рыболовлев (рост состояния на 816 миллионов долларов, до 12,4 миллиарда). При этом, как и месяц назад, сильнее всех богатство сократилось у занимающего одиннадцатое место совладельца "Новатэка" и "Сибура" Геннадия Тимченко - на 2,85 миллиарда долларов, до 11,3 миллиарда долларов.

https://1prime.ru/20240603/sostoyanie-848750723.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, российские миллиардеры