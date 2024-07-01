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В Белгородской области частично восстановили электроснабжение - 01.07.2024, ПРАЙМ
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В Белгородской области частично восстановили электроснабжение
В Белгородской области частично восстановили электроснабжение - 01.07.2024, ПРАЙМ
В Белгородской области частично восстановили электроснабжение
В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей. Об этом рассказали в российском Минэнерго. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:54+0300
2024-07-01T14:54+0300
россия
белгородская область
энергоснабжение
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей. Об этом рассказали в российском Минэнерго.В ведомстве отметили, что временное отключение электричества коснулось 240 тысяч человек. "Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Ранее в регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек", - сообщается в материале ведомства. Сообщается, что часть бытовых потребителей в Шебекино все еще остаются без элетричества, поэтому там продолжаются восстановительные работы.
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россия, белгородская область, энергоснабжение
РОССИЯ, Белгородская область, энергоснабжение
14:54 01.07.2024
 
В Белгородской области частично восстановили электроснабжение

Минэнерго: электроснабжение части бытовых потребителей в Белгороде восстановлено

© РИА Новости . Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей. Об этом рассказали в российском Минэнерго.
В ведомстве отметили, что временное отключение электричества коснулось 240 тысяч человек.
"Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Ранее в регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек", - сообщается в материале ведомства.
Сообщается, что часть бытовых потребителей в Шебекино все еще остаются без элетричества, поэтому там продолжаются восстановительные работы.
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РОССИЯБелгородская областьэнергоснабжение
 
 
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