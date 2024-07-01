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В Белгородской области частично восстановили электроснабжение

В Белгородской области частично восстановили электроснабжение - 01.07.2024, ПРАЙМ

В Белгородской области частично восстановили электроснабжение

В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей. Об этом рассказали в российском Минэнерго. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:54+0300

2024-07-01T14:54+0300

2024-07-01T14:54+0300

россия

белгородская область

энергоснабжение

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. В Белгородской области восстановили электроснабжение бытовых потребителей. Об этом рассказали в российском Минэнерго.В ведомстве отметили, что временное отключение электричества коснулось 240 тысяч человек. "Электроснабжение бытовых потребителей в Белгородской области восстановлено. Ранее в регионе из-за внешнего воздействия на энергообъекты введен график временного отключения электроэнергии, затронувший порядка 240 тысяч человек", - сообщается в материале ведомства. Сообщается, что часть бытовых потребителей в Шебекино все еще остаются без элетричества, поэтому там продолжаются восстановительные работы.

https://1prime.ru/20240627/bpla-849529733.html

белгородская область

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россия, белгородская область, энергоснабжение