https://1prime.ru/20240701/benzin-849632564.html

Бензин Аи-95 на российской бирже подорожал до максимума с апреля

Бензин Аи-95 на российской бирже подорожал до максимума с апреля - 01.07.2024, ПРАЙМ

Бензин Аи-95 на российской бирже подорожал до максимума с апреля

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет почти три недели подряд, в частности, за понедельник он... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:17+0300

2024-07-01T14:17+0300

2024-07-01T14:17+0300

россия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) растет почти три недели подряд, в частности, за понедельник он подорожал почти до 65 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Так, бензин Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за торговый день подорожал на 1,91% - до 64 629 рублей за тонну. В последний раз цена на этот товар достигала отметки в 65 тысяч рублей за тонну в начале апреля. Марка Аи-92 в понедельник также подорожала - на 2,44%, до 53 809 рублей за тонну. За прошлую неделю марки Аи-92 и Аи-95 прибавили в цене 1,5% и 7,1% соответственно. Цена на летнее дизельное топливо в понедельник снизилась на 0,16% - до 59 727 рублей за тонну. Всего за прошлую неделю оно подешевело на 0,7%. Тонна мазута по итогам торговой сессии подешевела на 0,33%, до 28 729 рублей, авиакеросина - на 2,74%, до 76 525 рублей. При этом стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГов) поднялась на 2,07% - до 23 081 рубля за тонну. В субботу правительство РФ продлило разрешение на экспорт бензина до августа. Ранее, 1 марта, кабмин на полгода вводил запрет на вывоз бензина за рубеж, кроме стран ЕАЭС. Однако в конце мая запрет был приостановлен, при этом сообщалось, что с 1 июля он должен продолжить действие. Власти же допускали, что снятие ограничений возможно будет продлено исходя из ситуации на рынке. В то же время Минэнерго РФ 14 июня сообщило РИА Новости, что разрабатывает меры, запрещающие экспорт дизельного топлива непроизводителями. К ним относятся трейдеры, нефтебазы и предприятия производственной мощностью менее 1 миллиона тонн в год. В отношении перекупщиков правительство РФ в октябре ввело заградительную пошлину - 50 тысяч рублей за тонну.

https://1prime.ru/20240630/benzin-849607427.html

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россия