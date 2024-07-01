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"Самая большая угроза". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России
"Самая большая угроза". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Самая большая угроза". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России
Президент России Владимир Путин намерен пошатнуть безопасность Европы. Таким мнением поделилась министр иностранных дел Анналена Бербок. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:21+0300
2024-07-01T15:21+0300
2024-07-01T15:29+0300
политика
германия
владимир путин
анналена бербок
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен пошатнуть безопасность Европы. Таким мнением поделилась министр иностранных дел Анналена Бербок."Мы видим, что цель Путина – бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы", — сказала министр в рамках выступления, которое передавал YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности Bundesakademie für Sicherheitspolitik.Глава МИД ФРГ также обратила особое внимание на усиление поддержки Киева, а также необходимости отстаивать кажды квадратный сантиметр европейской территории.Российский лидер в свою очередь отметил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО. Запад использует эти утверждения, чтобы одурачить своих граждан и сохранить доминирующую позицию, резюмировал глава государства.
https://1prime.ru/20240526/berbok-848519377.html
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германия, владимир путин, анналена бербок
Политика, ГЕРМАНИЯ, Владимир Путин, Анналена Бербок
"Самая большая угроза". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России
Бербок: цель Путина — бросить вызов безопасности в Европе
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Президент России Владимир Путин намерен пошатнуть безопасность Европы. Таким мнением поделилась
министр иностранных дел Анналена Бербок.
"Мы видим, что цель Путина – бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы", — сказала министр в рамках выступления, которое передавал YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности Bundesakademie für Sicherheitspolitik.
Глава МИД ФРГ также обратила особое внимание на усиление поддержки Киева, а также необходимости отстаивать кажды квадратный сантиметр европейской территории.
Российский лидер в свою очередь отметил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО. Запад использует эти утверждения, чтобы одурачить своих граждан и сохранить доминирующую позицию, резюмировал глава государства.
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