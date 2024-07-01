https://1prime.ru/20240701/berbok-849635230.html

"Самая большая угроза". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России

"Самая большая угроза". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России - 01.07.2024, ПРАЙМ

"Самая большая угроза". Бербок сделала дерзкое заявление о Путине и России

Президент России Владимир Путин намерен пошатнуть безопасность Европы. Таким мнением поделилась министр иностранных дел Анналена Бербок. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:21+0300

2024-07-01T15:21+0300

2024-07-01T15:29+0300

политика

германия

владимир путин

анналена бербок

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин намерен пошатнуть безопасность Европы. Таким мнением поделилась министр иностранных дел Анналена Бербок."Мы видим, что цель Путина – бросить вызов безопасности в Европе. Россия в обозримом будущем будет самой большой угрозой для Европы", — сказала министр в рамках выступления, которое передавал YouTube-канале Федеральной академии политики безопасности Bundesakademie für Sicherheitspolitik.Глава МИД ФРГ также обратила особое внимание на усиление поддержки Киева, а также необходимости отстаивать кажды квадратный сантиметр европейской территории.Российский лидер в свою очередь отметил, что Москва не планирует атаковать страны НАТО. Запад использует эти утверждения, чтобы одурачить своих граждан и сохранить доминирующую позицию, резюмировал глава государства.

https://1prime.ru/20240526/berbok-848519377.html

германия

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германия, владимир путин, анналена бербок