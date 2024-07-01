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Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика

Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика - 01.07.2024, ПРАЙМ

Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика

Компания Boeing заключила окончательное соглашение о приобретении поставщика аэрокосмической техники Spirit AeroSystems за 4,7 миллиарда долларов, следует из... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:55+0300

2024-07-01T14:55+0300

2024-07-01T15:07+0300

самолет

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Компания Boeing заключила окончательное соглашение о приобретении поставщика аэрокосмической техники Spirit AeroSystems за 4,7 миллиарда долларов, следует из заявления компании."Мы считаем, что эта сделка отвечает интересам авиапассажиров, наших клиентов, сотрудников Spirit и Boeing, наших акционеров и всей страны в целом", — отметил президент и генеральный директор Boeing Дэйв Калхун.Он также добавил, что интеграция Spirit позволит согласовать системы производства и повысить безопасность и качество.Ранее СМИ сообщали, что Boeing столкнулся с проблемами в производстве некоторых коммерческих самолетов, а также с серией инцидентов, произошедших в начале 2024 года.Так, в январе текущего года у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что стало причиной разгерметизации.

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самолет