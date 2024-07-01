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Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика
Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика - 01.07.2024, ПРАЙМ
Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика
Компания Boeing заключила окончательное соглашение о приобретении поставщика аэрокосмической техники Spirit AeroSystems за 4,7 миллиарда долларов, следует из... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:55+0300
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самолет
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Компания Boeing заключила окончательное соглашение о приобретении поставщика аэрокосмической техники Spirit AeroSystems за 4,7 миллиарда долларов, следует из заявления компании."Мы считаем, что эта сделка отвечает интересам авиапассажиров, наших клиентов, сотрудников Spirit и Boeing, наших акционеров и всей страны в целом", — отметил президент и генеральный директор Boeing Дэйв Калхун.Он также добавил, что интеграция Spirit позволит согласовать системы производства и повысить безопасность и качество.Ранее СМИ сообщали, что Boeing столкнулся с проблемами в производстве некоторых коммерческих самолетов, а также с серией инцидентов, произошедших в начале 2024 года.Так, в январе текущего года у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что стало причиной разгерметизации.
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самолет
самолет
14:55 01.07.2024 (обновлено: 15:07 01.07.2024)
 
Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика

Boeing на фоне кризиса купит своего поставщика Spirit AeroSystem

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк% Кабина пилота Boeing
% Кабина пилота Boeing - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Компания Boeing заключила окончательное соглашение о приобретении поставщика аэрокосмической техники Spirit AeroSystems за 4,7 миллиарда долларов, следует из заявления компании.
"Мы считаем, что эта сделка отвечает интересам авиапассажиров, наших клиентов, сотрудников Spirit и Boeing, наших акционеров и всей страны в целом", — отметил президент и генеральный директор Boeing Дэйв Калхун.
Он также добавил, что интеграция Spirit позволит согласовать системы производства и повысить безопасность и качество.
Ранее СМИ сообщали, что Boeing столкнулся с проблемами в производстве некоторых коммерческих самолетов, а также с серией инцидентов, произошедших в начале 2024 года.
Так, в январе текущего года у лайнера, следовавшего в Онтарио, вылетела заглушка левой средней выходной двери, что стало причиной разгерметизации.
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