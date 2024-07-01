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Запад перешел Рубикон. Финансовая война против России раззадорит БРИКС

Запад перешел Рубикон. Финансовая война против России раззадорит БРИКС - 01.07.2024, ПРАЙМ

Запад перешел Рубикон. Финансовая война против России раззадорит БРИКС

Запад перешел к новому этапу финансовой войны против России и Китая, это подорвет международную финансовую систему США и подтолкнет БРИКС к созданию валюты. Об... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:15+0300

2024-07-01T11:15+0300

2024-07-01T11:15+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Запад перешел к новому этапу финансовой войны против России и Китая, это подорвет международную финансовую систему США и подтолкнет БРИКС к созданию валюты. Об этом пишет издание Foreign Policy.Как отмечает автор материала, легитимность международной финансовой системы подорвет, в том числе, решение G7 отдать Украине прибыль от замороженных российских активов. На этом фоне многие государства откажутся от инвестиций в доллары и евро. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрофессор права Китайского университета Гонконга Райан Мартинес Митчелл, слова которого приводит FP, заявил, что это решение "перешло Рубикон", подорвав нормы суверенного иммунитета центральных банков.“Многие силы уже активно ищут альтернативы доллару, и этот шаг придаст их усилиям дополнительный импульс. Я считаю, что мы находимся на переломном этапе, когда совпали две тревоги: одна из-за финансового будущего США и их непомерного финансового бремени; вторая — из-за ареста активов, при этом вторичные санкции могут коснуться стран, находящихся в одной цепочке поставок с Китаем, а косвенно еще и с Россией”", - добавил финансовый историк Принстонского университета Гарольд Джеймс.Он указал, что переломный момент может наступить, когда многие государства, в том числе американские союзники, начнут выводить активы из долларов и евро.Кроме того, как отметил Митчелл, ужесточение западных санкций и “милитаризация” западных валют может стимулировать усилия Китая по укреплению юаня и, что еще важнее, подстегнуть планы БРИКС по созданию резервной валюты.Полный текст читайте на ИноСМИ

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брикс, россия, китай, запад, финансы