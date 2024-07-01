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Запад перешел Рубикон. Финансовая война против России раззадорит БРИКС
Запад перешел Рубикон. Финансовая война против России раззадорит БРИКС - 01.07.2024, ПРАЙМ
Запад перешел Рубикон. Финансовая война против России раззадорит БРИКС
Запад перешел к новому этапу финансовой войны против России и Китая, это подорвет международную финансовую систему США и подтолкнет БРИКС к созданию валюты. Об... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T11:15+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Запад перешел к новому этапу финансовой войны против России и Китая, это подорвет международную финансовую систему США и подтолкнет БРИКС к созданию валюты. Об этом пишет издание Foreign Policy.Как отмечает автор материала, легитимность международной финансовой системы подорвет, в том числе, решение G7 отдать Украине прибыль от замороженных российских активов. На этом фоне многие государства откажутся от инвестиций в доллары и евро. Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramПрофессор права Китайского университета Гонконга Райан Мартинес Митчелл, слова которого приводит FP, заявил, что это решение "перешло Рубикон", подорвав нормы суверенного иммунитета центральных банков.“Многие силы уже активно ищут альтернативы доллару, и этот шаг придаст их усилиям дополнительный импульс. Я считаю, что мы находимся на переломном этапе, когда совпали две тревоги: одна из-за финансового будущего США и их непомерного финансового бремени; вторая — из-за ареста активов, при этом вторичные санкции могут коснуться стран, находящихся в одной цепочке поставок с Китаем, а косвенно еще и с Россией”", - добавил финансовый историк Принстонского университета Гарольд Джеймс.Он указал, что переломный момент может наступить, когда многие государства, в том числе американские союзники, начнут выводить активы из долларов и евро.Кроме того, как отметил Митчелл, ужесточение западных санкций и “милитаризация” западных валют может стимулировать усилия Китая по укреплению юаня и, что еще важнее, подстегнуть планы БРИКС по созданию резервной валюты.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Экономика, БРИКС, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД, Финансы
Запад перешел Рубикон. Финансовая война против России раззадорит БРИКС
FP: Запад начал новый этап финансовой войны против России и Китая
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ.
Запад перешел к новому этапу финансовой войны против России и Китая, это подорвет международную финансовую систему США и подтолкнет БРИКС к созданию валюты. Об этом пишет издание Foreign Policy
.
Как отмечает автор материала, легитимность международной финансовой системы подорвет, в том числе, решение G7 отдать Украине прибыль от замороженных российских активов. На этом фоне многие государства откажутся от инвестиций в доллары и евро.
Профессор права Китайского университета Гонконга Райан Мартинес Митчелл, слова которого приводит FP, заявил, что это решение "перешло Рубикон", подорвав нормы суверенного иммунитета центральных банков.
“Многие силы уже активно ищут альтернативы доллару, и этот шаг придаст их усилиям дополнительный импульс. Я считаю, что мы находимся на переломном этапе, когда совпали две тревоги: одна из-за финансового будущего США и их непомерного финансового бремени; вторая — из-за ареста активов, при этом вторичные санкции могут коснуться стран, находящихся в одной цепочке поставок с Китаем, а косвенно еще и с Россией”", - добавил финансовый историк Принстонского университета Гарольд Джеймс.
Он указал, что переломный момент может наступить, когда многие государства, в том числе американские союзники, начнут выводить активы из долларов и евро.
Кроме того, как отметил Митчелл, ужесточение западных санкций и “милитаризация” западных валют может стимулировать усилия Китая по укреплению юаня и, что еще важнее, подстегнуть планы БРИКС по созданию резервной валюты.
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