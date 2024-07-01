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"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента
В этом году Британия столкнулось с угрозой своей безопасности на фоне неудачного испытания сил ядерного сдерживания государства. Об этом рассказало издание The... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:27+0300
2024-07-01T09:27+0300
2024-07-01T09:49+0300
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ракеты
ядерное оружие
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МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В этом году Британия столкнулось с угрозой своей безопасности на фоне неудачного испытания сил ядерного сдерживания государства. Об этом рассказало издание The New Yorker."Давайте не будем притворяться. Это позор", — заявил бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, комментируя инцидент.Газета в свою очередь пишет, что подобное развитие событий было ожидаемо, потому что ядерная сфера Британии требует обновления, а все вооружение нужно ремонтировать. Например, субмарина HMS Vanguard находится на вооружении уже 30 лет — на пять дольше, чем следует по регламенту, уточняется в материале.Также отмечается, что система ядерного сдерживания Британии на данный момент очень уязвима, это вызывает серьезную обеспокоенность.Ранее в феврале 2024 года с атомной подводной лодки HMS Vanguard была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Trident II, которая может нести ядерное оружие. На борту субмарины находился британский министр обороны Грант Шаппс и другие высокопоставленные офицеры. Отмечалось, что испытания провалилось, так как ускорители ракеты в воздухе не сработали должным образом. Ракета покинула подводную лодку, а затем просто упала рядом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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британия, ракеты, ядерное оружие
БРИТАНИЯ, ракеты, ядерное оружие, Вооружения
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента
Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II ВМС Британии
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ.
В этом году Британия столкнулось с угрозой своей безопасности на фоне неудачного испытания сил ядерного сдерживания государства. Об этом рассказало
издание The New Yorker.
"Давайте не будем притворяться. Это позор", — заявил бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, комментируя инцидент.
Газета в свою очередь пишет, что подобное развитие событий было ожидаемо, потому что ядерная сфера Британии требует обновления, а все вооружение нужно ремонтировать. Например, субмарина HMS Vanguard находится на вооружении уже 30 лет — на пять дольше, чем следует по регламенту, уточняется в материале.
Также отмечается, что система ядерного сдерживания Британии на данный момент очень уязвима, это вызывает серьезную обеспокоенность.
Ранее в феврале 2024 года с атомной подводной лодки HMS Vanguard была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Trident II, которая может нести ядерное оружие. На борту субмарины находился британский министр обороны Грант Шаппс и другие высокопоставленные офицеры.
Отмечалось, что испытания провалилось, так как ускорители ракеты в воздухе не сработали должным образом. Ракета покинула подводную лодку, а затем просто упала рядом.
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>