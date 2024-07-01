Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240701/britaniya-849621706.html
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента - 01.07.2024, ПРАЙМ
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента
В этом году Британия столкнулось с угрозой своей безопасности на фоне неудачного испытания сил ядерного сдерживания государства. Об этом рассказало издание The... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T09:27+0300
2024-07-01T09:49+0300
британия
ракеты
ядерное оружие
вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_2565ba788910ae9b7b5a2ed599ebd32f.jpg
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В этом году Британия столкнулось с угрозой своей безопасности на фоне неудачного испытания сил ядерного сдерживания государства. Об этом рассказало издание The New Yorker."Давайте не будем притворяться. Это позор", — заявил бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, комментируя инцидент.Газета в свою очередь пишет, что подобное развитие событий было ожидаемо, потому что ядерная сфера Британии требует обновления, а все вооружение нужно ремонтировать. Например, субмарина HMS Vanguard находится на вооружении уже 30 лет — на пять дольше, чем следует по регламенту, уточняется в материале.Также отмечается, что система ядерного сдерживания Британии на данный момент очень уязвима, это вызывает серьезную обеспокоенность.Ранее в феврале 2024 года с атомной подводной лодки HMS Vanguard была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Trident II, которая может нести ядерное оружие. На борту субмарины находился британский министр обороны Грант Шаппс и другие высокопоставленные офицеры. Отмечалось, что испытания провалилось, так как ускорители ракеты в воздухе не сработали должным образом. Ракета покинула подводную лодку, а затем просто упала рядом.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240627/britaniya-849544689.html
британия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76355/31/763553111_312:0:5304:3744_1920x0_80_0_0_9f58e8d2ef340f23d2aa9e1d380de15c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
британия, ракеты, ядерное оружие
БРИТАНИЯ, ракеты, ядерное оружие, Вооружения
09:27 01.07.2024 (обновлено: 09:49 01.07.2024)
 
"Это позор". В Британии забили тревогу из-за ядерного инцидента

Адмирал Уэст назвал позором испытания ядерной ракеты Trident II ВМС Британии

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© fotolia.com / Stefan Ataman
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. В этом году Британия столкнулось с угрозой своей безопасности на фоне неудачного испытания сил ядерного сдерживания государства. Об этом рассказало издание The New Yorker.
"Давайте не будем притворяться. Это позор", — заявил бывший первый морской лорд адмирал Алан Уэст, комментируя инцидент.
Газета в свою очередь пишет, что подобное развитие событий было ожидаемо, потому что ядерная сфера Британии требует обновления, а все вооружение нужно ремонтировать. Например, субмарина HMS Vanguard находится на вооружении уже 30 лет — на пять дольше, чем следует по регламенту, уточняется в материале.
Также отмечается, что система ядерного сдерживания Британии на данный момент очень уязвима, это вызывает серьезную обеспокоенность.
Ранее в феврале 2024 года с атомной подводной лодки HMS Vanguard была запущена межконтинентальная баллистическая ракета Trident II, которая может нести ядерное оружие. На борту субмарины находился британский министр обороны Грант Шаппс и другие высокопоставленные офицеры.
Отмечалось, что испытания провалилось, так как ускорители ракеты в воздухе не сработали должным образом. Ракета покинула подводную лодку, а затем просто упала рядом.
Тауэрский мост, Лондон, Великобритания
"Один удар". В Британии забили тревогу из-за решения России
27 июня, 14:36
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
ВооруженияБРИТАНИЯракетыядерное оружие
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала