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На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости"

На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости" - 01.07.2024, ПРАЙМ

На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости"

Все западные правительства впервые оказались на грани краха, избиратели отвергли продвигаемую политиками повестку. Об этом пишет газета Asia Times. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T17:33+0300

2024-07-01T17:33+0300

2024-07-01T17:33+0300

политика

запад

мировой порядок

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Все западные правительства впервые оказались на грани краха, избиратели отвергли продвигаемую политиками повестку. Об этом пишет газета Asia Times."Впервые с тех пор, как Вестфальский договор очертил современные границы европейских государств, правительства всех крупных стран Запада либо на грани краха, либо непременно пали бы, если бы выборы пришлось провести прямо сейчас. Какое же общее проклятие постигло лидеров Запада, что все избиратели стали дружно их презирать?" - задался вопросом автор статьи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн же ответил, что повестка, которую продвигают политики, портит качество жизни избирателей, поэтому электорат одновременно взбунтовался. На этом фоне западная политическая элита понесла ущерб, отмечается в статье. Так, президент Франции Эммануэль Макрон набрал только пятую часть голосов в ходе первого тура парламентских выборов, партии, которые составляют правящую коалицию в Германии, получили 30 процентов голосов. К тому же, 72 процента американских избирателей не уверены в способностях Джо Байдена управлять США еще четыре года.Автор напомнил, что люди взбунтовались против глобальной повестки, которую американская элита продвигает с распада Советского Союза. Первый пункт плана, о расширении НАТО и изоляции России, привел к спецоперации на Украине. Пункт два - глобальный уговор поставить экологическую доктрину выше промышленной производительности - значительно увеличил цены на энергоносители. И третий пункт, заключавшийся в ответе на на демографический спад в промышленно развитых странах, закончился миграционным кризисом.Полный текст читайте на ИноСМИ

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