Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости" - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240701/bunt-849640492.html
На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости"
На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости" - 01.07.2024, ПРАЙМ
На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости"
Все западные правительства впервые оказались на грани краха, избиратели отвергли продвигаемую политиками повестку. Об этом пишет газета Asia Times. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:33+0300
2024-07-01T17:33+0300
политика
запад
мировой порядок
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/28/841432852_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_28cd0254731d4cbd282dc595e20e4e34.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Все западные правительства впервые оказались на грани краха, избиратели отвергли продвигаемую политиками повестку. Об этом пишет газета Asia Times."Впервые с тех пор, как Вестфальский договор очертил современные границы европейских государств, правительства всех крупных стран Запада либо на грани краха, либо непременно пали бы, если бы выборы пришлось провести прямо сейчас. Какое же общее проклятие постигло лидеров Запада, что все избиратели стали дружно их презирать?" - задался вопросом автор статьи.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramОн же ответил, что повестка, которую продвигают политики, портит качество жизни избирателей, поэтому электорат одновременно взбунтовался. На этом фоне западная политическая элита понесла ущерб, отмечается в статье. Так, президент Франции Эммануэль Макрон набрал только пятую часть голосов в ходе первого тура парламентских выборов, партии, которые составляют правящую коалицию в Германии, получили 30 процентов голосов. К тому же, 72 процента американских избирателей не уверены в способностях Джо Байдена управлять США еще четыре года.Автор напомнил, что люди взбунтовались против глобальной повестки, которую американская элита продвигает с распада Советского Союза. Первый пункт плана, о расширении НАТО и изоляции России, привел к спецоперации на Украине. Пункт два - глобальный уговор поставить экологическую доктрину выше промышленной производительности - значительно увеличил цены на энергоносители. И третий пункт, заключавшийся в ответе на на демографический спад в промышленно развитых странах, закончился миграционным кризисом.Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240701/ispaniya-849633804.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/28/841432852_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_9664f26ac8297cd829e38eee30d10335.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запад, мировой порядок
Политика, ЗАПАД, мировой порядок
17:33 01.07.2024
 
На Западе бунт. Людям не нравится "мировой порядок, основанный на глупости"

Asia Times: западные избиратели дружно взбунтовались против мировой политической элиты

© Unsplah/Juliana KozoskiГлобус, мир
Глобус, мир
© Unsplah/Juliana Kozoski
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Все западные правительства впервые оказались на грани краха, избиратели отвергли продвигаемую политиками повестку. Об этом пишет газета Asia Times.
"Впервые с тех пор, как Вестфальский договор очертил современные границы европейских государств, правительства всех крупных стран Запада либо на грани краха, либо непременно пали бы, если бы выборы пришлось провести прямо сейчас. Какое же общее проклятие постигло лидеров Запада, что все избиратели стали дружно их презирать?" - задался вопросом автор статьи.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Он же ответил, что повестка, которую продвигают политики, портит качество жизни избирателей, поэтому электорат одновременно взбунтовался.
На этом фоне западная политическая элита понесла ущерб, отмечается в статье. Так, президент Франции Эммануэль Макрон набрал только пятую часть голосов в ходе первого тура парламентских выборов, партии, которые составляют правящую коалицию в Германии, получили 30 процентов голосов. К тому же, 72 процента американских избирателей не уверены в способностях Джо Байдена управлять США еще четыре года.
Автор напомнил, что люди взбунтовались против глобальной повестки, которую американская элита продвигает с распада Советского Союза.
Первый пункт плана, о расширении НАТО и изоляции России, привел к спецоперации на Украине. Пункт два - глобальный уговор поставить экологическую доктрину выше промышленной производительности - значительно увеличил цены на энергоносители. И третий пункт, заключавшийся в ответе на на демографический спад в промышленно развитых странах, закончился миграционным кризисом.
Полный текст читайте на ИноСМИ
Пальма-де-Майорка, Испания
Испания приняла командование боевой группой НАТО в Словакии
14:44
 
ПолитикаЗАПАДмировой порядок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала