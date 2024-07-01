Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Еще месяц — и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами - 01.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240701/defolt-849630156.html
Еще месяц — и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами
Еще месяц — и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами - 01.07.2024, ПРАЙМ
Еще месяц — и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами
У Киева есть всего месяц, чтобы избежать дефолта, передает британское издание The Economist. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:06+0300
2024-07-01T13:06+0300
экономика
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_0:111:2400:1461_1920x0_80_0_0_c60b722e507788417174b6ad5a2f3e33.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. У Киева есть всего месяц, чтобы избежать дефолта, передает британское издание The Economist."У Украины есть месяц на то, чтобы избежать дефолта. Если Украина объявит дефолт, это станем тревожным знаком, что частные инвесторы не верят в обязательства Запада", — сказано в публикации.Отмечается, что ранее кредиторы Украины отложили выплаты по долгу на два года, что составляет 15% ВВП ежегодно. Если бы долг обслуживался, он стал бы второй по величине статьей государственных расходов после обороны. Однако, в перспективе, отказ от выплаты может создать трудности для восстановления страны. Украина нуждается в финансировании, и ее долг в конце года составит около 94% ВВП.Кроме того, держатели облигаций выражают скептицизм относительно долгосрочных планов восстановления Украины после конфликта. Несмотря на заявления союзников и МВФ о том, что реструктуризация долга поможет Киеву вернуться на финансовые рынки после списания долгов и прекращения боевых действий, инвесторы не уверены в этом.В издании заклюяили, что реструктуризация станет первым шагом союзников Украины по переходу финансового бремени на правительство и частный сектор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240512/azarov-848080952.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/65/842196545_152:0:2248:1572_1920x0_80_0_0_4279494b4c3f62227a3c1e0571af02ec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина
Экономика, УКРАИНА
13:06 01.07.2024
 
Еще месяц — и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами

The Economist: у Украины остался месяц, чтобы договориться с кредиторами

© Фото : Unsplash/Maksym DiachenkoУкраина
Украина - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© Фото : Unsplash/Maksym Diachenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. У Киева есть всего месяц, чтобы избежать дефолта, передает британское издание The Economist.
"У Украины есть месяц на то, чтобы избежать дефолта. Если Украина объявит дефолт, это станем тревожным знаком, что частные инвесторы не верят в обязательства Запада", — сказано в публикации.
Отмечается, что ранее кредиторы Украины отложили выплаты по долгу на два года, что составляет 15% ВВП ежегодно. Если бы долг обслуживался, он стал бы второй по величине статьей государственных расходов после обороны. Однако, в перспективе, отказ от выплаты может создать трудности для восстановления страны. Украина нуждается в финансировании, и ее долг в конце года составит около 94% ВВП.
Кроме того, держатели облигаций выражают скептицизм относительно долгосрочных планов восстановления Украины после конфликта. Несмотря на заявления союзников и МВФ о том, что реструктуризация долга поможет Киеву вернуться на финансовые рынки после списания долгов и прекращения боевых действий, инвесторы не уверены в этом.
В издании заклюяили, что реструктуризация станет первым шагом союзников Украины по переходу финансового бремени на правительство и частный сектор.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Премьер-министр Украины Николай Азаров - ПРАЙМ, 1920, 12.05.2024
Азаров рассказал, когда наступит дефолт на Украине
12 мая, 13:55
 
ЭкономикаУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала