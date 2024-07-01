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Еще месяц — и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами

Еще месяц — и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами - 01.07.2024, ПРАЙМ

Еще месяц — и дефолт. Киеву нечем расплатиться с кредиторами

У Киева есть всего месяц, чтобы избежать дефолта, передает британское издание The Economist. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T13:06+0300

2024-07-01T13:06+0300

2024-07-01T13:06+0300

экономика

украина

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. У Киева есть всего месяц, чтобы избежать дефолта, передает британское издание The Economist."У Украины есть месяц на то, чтобы избежать дефолта. Если Украина объявит дефолт, это станем тревожным знаком, что частные инвесторы не верят в обязательства Запада", — сказано в публикации.Отмечается, что ранее кредиторы Украины отложили выплаты по долгу на два года, что составляет 15% ВВП ежегодно. Если бы долг обслуживался, он стал бы второй по величине статьей государственных расходов после обороны. Однако, в перспективе, отказ от выплаты может создать трудности для восстановления страны. Украина нуждается в финансировании, и ее долг в конце года составит около 94% ВВП.Кроме того, держатели облигаций выражают скептицизм относительно долгосрочных планов восстановления Украины после конфликта. Несмотря на заявления союзников и МВФ о том, что реструктуризация долга поможет Киеву вернуться на финансовые рынки после списания долгов и прекращения боевых действий, инвесторы не уверены в этом.В издании заклюяили, что реструктуризация станет первым шагом союзников Украины по переходу финансового бремени на правительство и частный сектор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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