https://1prime.ru/20240701/dekolonizatsiya-849634861.html
В МИД оценили перезапуск проекта по завершению деколонизации
В МИД оценили перезапуск проекта по завершению деколонизации - 01.07.2024, ПРАЙМ
В МИД оценили перезапуск проекта по завершению деколонизации
Москва поддерживает перезапуск проекта "завершение деколонизации" на международной арене, особенно на площадке ООН. Таким мнением поделился директор... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T15:11+0300
2024-07-01T15:11+0300
2024-07-01T15:11+0300
политика
россия
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Москва поддерживает перезапуск проекта "завершение деколонизации" на международной арене, особенно на площадке ООН. Таким мнением поделился директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин."Одновременно мы считаем своевременным перезапуск глобального проекта "завершение деколонизации" на различных международных площадках", — сказал дипломат.В своем выступлении на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, посвященного роли России в процессе деколонизации и противодействии западному неоколониализму, Дробинин подчеркнул важность обсуждения данной темы и необходимость дальнейшего сотрудничества между странами.Дипломат подчеркнул, что инициатива Москвы призвана поддержать процесс избавления от колониальных структур и противостоять современным формам эксплуатации и неравенства.
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россия, мид
В МИД оценили перезапуск проекта по завершению деколонизации
МИД: РФ считает своевременным перезапуск проекта по завершению деколонизации
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Москва поддерживает перезапуск проекта "завершение деколонизации" на международной арене, особенно на площадке ООН. Таким мнением поделился директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин.
"Одновременно мы считаем своевременным перезапуск глобального проекта "завершение деколонизации" на различных международных площадках", — сказал дипломат.
В своем выступлении на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, посвященного роли России в процессе деколонизации и противодействии западному неоколониализму, Дробинин подчеркнул важность обсуждения данной темы и необходимость дальнейшего сотрудничества между странами.
Дипломат подчеркнул, что инициатива Москвы призвана поддержать процесс избавления от колониальных структур и противостоять современным формам эксплуатации и неравенства.
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