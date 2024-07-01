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Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды в размере 30,858 миллиарда рублей

Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды в размере 30,858 миллиарда рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Сибура" утвердили дивиденды в размере 30,858 миллиарда рублей

Акционеры "Сибура" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала 2024 года в 30,858 миллиарда рублей, или 12,04 рубля на одну... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T15:46+0300

2024-07-01T15:46+0300

2024-07-01T15:51+0300

сибур

дивиденды

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Акционеры "Сибура" на годовом собрании утвердили выплату дивидендов по итогам первого квартала 2024 года в 30,858 миллиарда рублей, или 12,04 рубля на одну обыкновенную акцию, следует из сообщения компании."Выплатить дивиденды в денежной форме акционерам ПАО "Сибур Холдинг" по результатам 1 квартала 2024 года в размере 12 (двенадцать) рублей 4 копейки на одну обыкновенную акцию, что составляет 30 857 515 731 (тридцать миллиардов восемьсот пятьдесят семь миллионов пятьсот пятнадцать тысяч семьсот тридцать один) рубль 56 копеек", - говорится в материалах "Сибура".Перечень лиц, имеющих право на получение дивидендов, определяется по состоянию на 8 июля."Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях. Основной владелец - Леонид Михельсон.

https://1prime.ru/20240628/rosneft-849590884.html

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сибур, дивиденды