https://1prime.ru/20240701/dokhody-849645150.html

Всемирный банк признал РФ страной с высокими доходами населения

Всемирный банк признал РФ страной с высокими доходами населения - 01.07.2024, ПРАЙМ

Всемирный банк признал РФ страной с высокими доходами населения

Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения, говорится в его блоге. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T22:07+0300

2024-07-01T22:07+0300

2024-07-01T22:36+0300

экономика

россия

всемирный банк

https://cdnn.1prime.ru/img/76056/24/760562417_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_94d7bc5de619c2329f8ee57bf74bfaa1.jpg

ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения, говорится в его блоге.В 2023 году душевой валовый национальный доход вырос до 14 250 долларов с 12 830 долларов в 2022 году.К группе высокодоходных стран присоединились не только Россия, но и Болгария с Палау. Также улучшили свои позиции Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории стран с доходами ниже среднего в группу "доходы выше среднего". На Украине валовый национальный доход на душу населения вырос до 5 070 долларов с 4 270. Это произошло благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.В банке объяснили перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.Ранее Всемирный банк значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году — до 2,9% с 1,3%, оценка роста ВВП в 2025 году повышена до 1,4% с 0,9%.В докладе также приводится прогноз Всемирного банка на 2026 год, согласно которому рост российской экономики в реальном выражении составит 1,1%. Рост ВВП РФ в 2023 году, по оценкам международной организации, составил 3,6%.

https://1prime.ru/20240611/rossiya-849078073.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, всемирный банк