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Всемирный банк признал РФ страной с высокими доходами населения - 01.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Всемирный банк признал РФ страной с высокими доходами населения
Всемирный банк признал РФ страной с высокими доходами населения - 01.07.2024, ПРАЙМ
Всемирный банк признал РФ страной с высокими доходами населения
Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения, говорится в его блоге. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T22:07+0300
2024-07-01T22:36+0300
экономика
россия
всемирный банк
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ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения, говорится в его блоге.В 2023 году душевой валовый национальный доход вырос до 14 250 долларов с 12 830 долларов в 2022 году.К группе высокодоходных стран присоединились не только Россия, но и Болгария с Палау. Также улучшили свои позиции Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории стран с доходами ниже среднего в группу "доходы выше среднего". На Украине валовый национальный доход на душу населения вырос до 5 070 долларов с 4 270. Это произошло благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.В банке объяснили перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.Ранее Всемирный банк значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году — до 2,9% с 1,3%, оценка роста ВВП в 2025 году повышена до 1,4% с 0,9%.В докладе также приводится прогноз Всемирного банка на 2026 год, согласно которому рост российской экономики в реальном выражении составит 1,1%. Рост ВВП РФ в 2023 году, по оценкам международной организации, составил 3,6%.
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россия, всемирный банк
Экономика, РОССИЯ, Всемирный банк
22:07 01.07.2024 (обновлено: 22:36 01.07.2024)
 
Всемирный банк признал РФ страной с высокими доходами населения

Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высокими доходами

© flickr.com / Shiny ThingsЗдание Всемирного банка
Здание Всемирного банка - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© flickr.com / Shiny Things
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ВАШИНГТОН, 1 июл — ПРАЙМ. Всемирный банк признал Россию страной с высокими доходами населения, говорится в его блоге.
В 2023 году душевой валовый национальный доход вырос до 14 250 долларов с 12 830 долларов в 2022 году.
К группе высокодоходных стран присоединились не только Россия, но и Болгария с Палау. Также улучшили свои позиции Украина, Алжир, Монголия и Иран. Они перешли из категории стран с доходами ниже среднего в группу "доходы выше среднего".
На Украине валовый национальный доход на душу населения вырос до 5 070 долларов с 4 270. Это произошло благодаря возобновлению экономического роста и продолжающемуся сокращению населения.
В банке объяснили перевод России в высшую категорию из группы стран с доходами выше среднего ростом оборонных расходов, восстановлением активности в торговле, финансовом секторе и строительстве.
Москва - ПРАЙМ, 1920, 11.06.2024
Всемирный банк повысил прогноз роста российской экономики
11 июня, 16:36
Ранее Всемирный банк значительно повысил прогноз роста российской экономики в 2024 году — до 2,9% с 1,3%, оценка роста ВВП в 2025 году повышена до 1,4% с 0,9%.
В докладе также приводится прогноз Всемирного банка на 2026 год, согласно которому рост российской экономики в реальном выражении составит 1,1%. Рост ВВП РФ в 2023 году, по оценкам международной организации, составил 3,6%.
 
ЭкономикаРОССИЯВсемирный банк
 
 
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