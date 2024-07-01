https://1prime.ru/20240701/dokumenty-849622744.html

ФАС выявила госзакупки по фальшивым документам на миллиарды рублей

ФАС выявила госзакупки по фальшивым документам на миллиарды рублей - 01.07.2024, ПРАЙМ

ФАС выявила госзакупки по фальшивым документам на миллиарды рублей

Федеральная антимонопольная служба с начала года выявила госзакупки по фальшивым документам на 6,5 миллиарда рублей, передают "Известия". | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T09:52+0300

2024-07-01T09:52+0300

2024-07-01T09:52+0300

мошенничество

россия

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба с начала года выявила госзакупки по фальшивым документам на 6,5 миллиарда рублей, передают "Известия".Согласно изданию, в 2023 году общая сумма подобных нарушений составила десять миллиардов рублей. В основном мошенничеством занимаются в строительной отрасли, где документы о фальшивом опыте подрядчика дают преимущество при получении государственных контрактов."За весь 2023 год в ФАС поступило нескольких сотен жалоб, в то время как только за три квартала того же года было проведено более 300 тыс. госзакупок в строительной сфере на сумму 7,1 трлн рублей", — говорится в материале издания.Отмечается, что поддельные документы используют более половины участников тендеров. В 2024 году ФАС уже рассматривает 15 аналогичных дел на сумму более одного миллиарда рублей.Проблема с подделкой документов при проведении госзакупок становится всеобщей, что негативно сказывается на мотивации честных участников, заключили в издании.

https://1prime.ru/20240625/vzyatka-849470382.html

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