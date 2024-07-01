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Цены на золото стабилизировались после данных по инфляции в США

Цены на золото стабилизировались после данных по инфляции в США - 01.07.2024, ПРАЙМ

Цены на золото стабилизировались после данных по инфляции в США

Цены на золото в понедельник стабилизировались после того, как данные показали, что инфляция в США замедлилась. Это укрепило надежды на то, что Федеральная... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T11:44+0300

2024-07-01T11:44+0300

2024-07-01T11:44+0300

рынки

рынок драгметаллов

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник стабилизировались после того, как данные показали, что инфляция в США замедлилась. Это укрепило надежды на то, что Федеральная резервная система начнет снижать процентные ставки в этом году.К 04.27 по Гринвичу золото на рынке спот почти не изменилось и торговалось по 2324,44 доллара за унцию. За 2-й квартал цены подскочили более чем на 4%.Фьючерсы на золото на COMEX подешевели на 0,2%, до 2336,10 доллара.В пятницу данные показали, что индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в мае вырос на 2,6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста на 2,7% в апреле. Майские показатели инфляции совпали с ожиданиями экономистов."Последние данные по инфляции в США не покидают мыслей инвесторов, поскольку они совпали с консенсус-оценками и в целом мало повлияли на текущие ожидания рынка в отношении понижения ставки ФРС в сентябре", - сказал рыночный аналитик IG Йип Джун Рон.Однако, по его словам, "если цены на золото пробьют уровень 2280 долларов, это может проложить путь к 2200 долларам".Трейдеры оценивают вероятность первого снижения ключевой процентной ставки ФРС в сентябре в 64%, согласно инструменту CME FedWatch. Более низкие процентные ставки снижают альтернативные издержки владения золотом, не приносящим процентного дохода.Внимание рынка теперь переключается на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится во вторник, протоколы последнего заседания ФРС, которые выйдут в среду, а также данные по рынку труда США, которые ожидаются позднее на этой неделе."Хотя в последние месяцы покупки со стороны центральных банков замедлились, мы считаем, что центральные банки развивающихся стран продолжат диверсифицировать свои резервы и приобретать золото", - говорится в заметке ANZ.Спот-цены на серебро опустились на 0,2%, до 29,06 доллара, платина подешевела на 0,7%, до 986,08 доллара, а палладий остался на прежнем уровне - 972,74 доллара.По данным Caixin, производственная активность в Китае, который является одним из ключевых потребителей металлов, в июне росла самыми быстрыми темпами за последние три года. Это контрастирует с официальным индексом PMI, опубликованным в воскресенье, который указал на ослабление производственной активности.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов