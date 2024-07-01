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Золото торгуется без изменений, инвесторы ждут макроданных
Золото торгуется без изменений, инвесторы ждут макроданных - 01.07.2024, ПРАЙМ
Золото торгуется без изменений, инвесторы ждут макроданных
Цены на золото в понедельник стабилизировались, в то время как доходность казначейских облигаций США оставалась высокой, а инвесторы стали действовать осторожно | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:45+0300
2024-07-01T14:45+0300
2024-07-01T14:45+0300
рынки
рынок драгметаллов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник стабилизировались, в то время как доходность казначейских облигаций США оставалась высокой, а инвесторы стали действовать осторожно в преддверии выхода ключевых экономических данных, которые могут пролить свет на потенциальную траекторию снижения ставки Федеральной резервной системы.По состоянию на 09.32 по Гринвичу цена золота на рынке спот почти не изменилась и составляла 2327,50 доллара за унцию. За 2-й квартал цены подскочили более чем на 4%. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 2337,80 доллара.Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла почти трехнедельного максимума.Внимание рынка теперь переключается на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится во вторник, протоколы последнего заседания ФРС, которые выйдут в среду, а также данные по занятости вне сельского хозяйства США, которые ожидаются в пятницу."Пауэлл, скорее всего, будет придерживаться позиции зависимости от данных, поэтому, если данные по занятости на этой неделе окажутся более слабыми, это может снова поддержать цены на золото", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново, добавив, что золото подорожает до 2600 долларов к концу года благодаря снижению ставок ФРС.Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что цены в США в мае не изменились, а потребительские расходы умеренно выросли.Вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре, а также еще раз, в декабре, на рынке в данный момент оценивается в 63%."Повышение котировок сегодня также ограничено, вероятно, результатами выборов во Франции, которые поддержали евро и французский рынок акций", - сказал Стауново из UBS.Евро подскочил после убедительной и исторической победы французской ультраправой партии в первом туре парламентских выборов."Отскок золота от отметки 2300 долларов за унцию на прошлой неделе сам по себе был бычьим сигналом...Это говорит о том, что покупатели готовы зайти на рынок при уровнях ниже 2300 долларов", - говорится в заметке Kinesis Money.Спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 29,19 доллара, платина подешевела на 1,1%, до 982,05 доллара, а палладий подорожал на 1,3%, до 984,75 доллара.
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ПРАЙМ
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рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник стабилизировались, в то время как доходность казначейских облигаций США оставалась высокой, а инвесторы стали действовать осторожно в преддверии выхода ключевых экономических данных, которые могут пролить свет на потенциальную траекторию снижения ставки Федеральной резервной системы.
По состоянию на 09.32 по Гринвичу цена золота на рынке спот почти не изменилась и составляла 2327,50 доллара за унцию. За 2-й квартал цены подскочили более чем на 4%. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 2337,80 доллара.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла почти трехнедельного максимума.
Внимание рынка теперь переключается на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится во вторник, протоколы последнего заседания ФРС, которые выйдут в среду, а также данные по занятости вне сельского хозяйства США, которые ожидаются в пятницу.
"Пауэлл, скорее всего, будет придерживаться позиции зависимости от данных, поэтому, если данные по занятости на этой неделе окажутся более слабыми, это может снова поддержать цены на золото", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново, добавив, что золото подорожает до 2600 долларов к концу года благодаря снижению ставок ФРС.
Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что цены в США в мае не изменились, а потребительские расходы умеренно выросли.
Вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре, а также еще раз, в декабре, на рынке в данный момент оценивается в 63%.
"Повышение котировок сегодня также ограничено, вероятно, результатами выборов во Франции, которые поддержали евро и французский рынок акций", - сказал Стауново из UBS.
Евро подскочил после убедительной и исторической победы французской ультраправой партии в первом туре парламентских выборов.
"Отскок золота от отметки 2300 долларов за унцию на прошлой неделе сам по себе был бычьим сигналом...Это говорит о том, что покупатели готовы зайти на рынок при уровнях ниже 2300 долларов", - говорится в заметке Kinesis Money.
Спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 29,19 доллара, платина подешевела на 1,1%, до 982,05 доллара, а палладий подорожал на 1,3%, до 984,75 доллара.