https://1prime.ru/20240701/dragmetally-849633922.html

Золото торгуется без изменений, инвесторы ждут макроданных

Золото торгуется без изменений, инвесторы ждут макроданных - 01.07.2024, ПРАЙМ

Золото торгуется без изменений, инвесторы ждут макроданных

Цены на золото в понедельник стабилизировались, в то время как доходность казначейских облигаций США оставалась высокой, а инвесторы стали действовать осторожно | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:45+0300

2024-07-01T14:45+0300

2024-07-01T14:45+0300

рынки

рынок драгметаллов

https://cdnn.1prime.ru/img/83284/05/832840541_0:45:3000:1733_1920x0_80_0_0_4f3a32b53b54b021a7392d703e8e09d4.jpg

МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник стабилизировались, в то время как доходность казначейских облигаций США оставалась высокой, а инвесторы стали действовать осторожно в преддверии выхода ключевых экономических данных, которые могут пролить свет на потенциальную траекторию снижения ставки Федеральной резервной системы.По состоянию на 09.32 по Гринвичу цена золота на рынке спот почти не изменилась и составляла 2327,50 доллара за унцию. За 2-й квартал цены подскочили более чем на 4%. Фьючерсы на золото на COMEX снизились на 0,1%, до 2337,80 доллара.Доходность 10-летних казначейских облигаций США достигла почти трехнедельного максимума.Внимание рынка теперь переключается на выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое состоится во вторник, протоколы последнего заседания ФРС, которые выйдут в среду, а также данные по занятости вне сельского хозяйства США, которые ожидаются в пятницу."Пауэлл, скорее всего, будет придерживаться позиции зависимости от данных, поэтому, если данные по занятости на этой неделе окажутся более слабыми, это может снова поддержать цены на золото", - сказал аналитик UBS Джованни Стауново, добавив, что золото подорожает до 2600 долларов к концу года благодаря снижению ставок ФРС.Данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что цены в США в мае не изменились, а потребительские расходы умеренно выросли.Вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки в сентябре, а также еще раз, в декабре, на рынке в данный момент оценивается в 63%."Повышение котировок сегодня также ограничено, вероятно, результатами выборов во Франции, которые поддержали евро и французский рынок акций", - сказал Стауново из UBS.Евро подскочил после убедительной и исторической победы французской ультраправой партии в первом туре парламентских выборов."Отскок золота от отметки 2300 долларов за унцию на прошлой неделе сам по себе был бычьим сигналом...Это говорит о том, что покупатели готовы зайти на рынок при уровнях ниже 2300 долларов", - говорится в заметке Kinesis Money.Спот-цены на серебро выросли на 0,2%, до 29,19 доллара, платина подешевела на 1,1%, до 982,05 доллара, а палладий подорожал на 1,3%, до 984,75 доллара.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов