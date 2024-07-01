https://1prime.ru/20240701/dragmetally-849644332.html
Золото торгуется вблизи флэтовой линии в ожидании данных по занятости
Золото торгуется вблизи флэтовой линии в ожидании данных по занятости - 01.07.2024, ПРАЙМ
Золото торгуется вблизи флэтовой линии в ожидании данных по занятости
Цены на золото немного выросли в понедельник, чему способствовало закрытие коротких позиций. В центре внимания находятся данные США по занятости, которые могут... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T20:03+0300
2024-07-01T20:03+0300
2024-07-01T20:03+0300
рынки
рынок драгметаллов
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75733/38/757333850_0:75:400:300_1920x0_80_0_0_9754994b53245e867f32d31f67e6f21b.jpg
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на золото немного выросли в понедельник, чему способствовало закрытие коротких позиций. В центре внимания находятся данные США по занятости, которые могут пролить свет на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.По состоянию на 15.52 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,1%, до 2328,15 доллара за унцию. По итогам 2-го квартала они выросли более чем на 4%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались без изменений, по 2338,20 доллара за унцию."Мы наблюдаем закрытие некоторых коротких позиций краткосрочными трейдерами и всплеск активности на физическом рынке. Поддержку рынкам также обеспечивают стабильные цены на нефть и ослабление доллара США", - сказал Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals."Вероятно, золото будет торговаться в боковом тренде или же со склонностью к незначительному снижению до конца лета", - добавил он.Активность в производственном секторе США в июне упала третий месяц подряд, а индикатор закупочных цен снизился до 6-месячного минимума на фоне слабости спроса на товары. Это позволяет надеяться на дальнейшее торможение инфляции.В центре внимания на этой неделе находятся выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник, а также выход протоколов заседания ФРС в среду и публикация данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в пятницу.Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,5%, до 29,26 доллара, платина упала на 1,7%, до 976,55 доллара, а палладий снизился на 0,5%, до 967,50 доллара.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75733/38/757333850_0:0:400:300_1920x0_80_0_0_9b6336d66d54ae3830902b8c91bcfe7c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынки, рынок драгметаллов
Рынки, рынок драгметаллов
МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на золото немного выросли в понедельник, чему способствовало закрытие коротких позиций. В центре внимания находятся данные США по занятости, которые могут пролить свет на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 15.52 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,1%, до 2328,15 доллара за унцию. По итогам 2-го квартала они выросли более чем на 4%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались без изменений, по 2338,20 доллара за унцию.
"Мы наблюдаем закрытие некоторых коротких позиций краткосрочными трейдерами и всплеск активности на физическом рынке. Поддержку рынкам также обеспечивают стабильные цены на нефть и ослабление доллара США", - сказал Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.
"Вероятно, золото будет торговаться в боковом тренде или же со склонностью к незначительному снижению до конца лета", - добавил он.
Активность в производственном секторе США в июне упала третий месяц подряд, а индикатор закупочных цен снизился до 6-месячного минимума на фоне слабости спроса на товары. Это позволяет надеяться на дальнейшее торможение инфляции.
В центре внимания на этой неделе находятся выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник, а также выход протоколов заседания ФРС в среду и публикация данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в пятницу.
Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,5%, до 29,26 доллара, платина упала на 1,7%, до 976,55 доллара, а палладий снизился на 0,5%, до 967,50 доллара.