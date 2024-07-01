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Золото торгуется вблизи флэтовой линии в ожидании данных по занятости

Золото торгуется вблизи флэтовой линии в ожидании данных по занятости - 01.07.2024, ПРАЙМ

Золото торгуется вблизи флэтовой линии в ожидании данных по занятости

Цены на золото немного выросли в понедельник, чему способствовало закрытие коротких позиций. В центре внимания находятся данные США по занятости, которые могут... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T20:03+0300

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рынок драгметаллов

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Цены на золото немного выросли в понедельник, чему способствовало закрытие коротких позиций. В центре внимания находятся данные США по занятости, которые могут пролить свет на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.По состоянию на 15.52 по Гринвичу спот-цены на золото повысились на 0,1%, до 2328,15 доллара за унцию. По итогам 2-го квартала они выросли более чем на 4%. Фьючерсы на золото на COMEX торговались без изменений, по 2338,20 доллара за унцию."Мы наблюдаем закрытие некоторых коротких позиций краткосрочными трейдерами и всплеск активности на физическом рынке. Поддержку рынкам также обеспечивают стабильные цены на нефть и ослабление доллара США", - сказал Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals."Вероятно, золото будет торговаться в боковом тренде или же со склонностью к незначительному снижению до конца лета", - добавил он.Активность в производственном секторе США в июне упала третий месяц подряд, а индикатор закупочных цен снизился до 6-месячного минимума на фоне слабости спроса на товары. Это позволяет надеяться на дальнейшее торможение инфляции.В центре внимания на этой неделе находятся выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла во вторник, а также выход протоколов заседания ФРС в среду и публикация данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США в пятницу.Серебро на рынке спот выросло в цене на 0,5%, до 29,26 доллара, платина упала на 1,7%, до 976,55 доллара, а палладий снизился на 0,5%, до 967,50 доллара.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, рынок драгметаллов