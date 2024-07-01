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Китай усилит контроль за одним из ключевых стратегических ресурсов мира
Китай усилит контроль за одним из ключевых стратегических ресурсов мира - 01.07.2024, ПРАЙМ
Китай усилит контроль за одним из ключевых стратегических ресурсов мира
Госсовет КНР ранее опубликовал на официальном сайте правила обращения с редкоземельными элементами, которые вступят в силу с 1 октября. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T13:59+0300
2024-07-01T13:59+0300
2024-07-01T14:00+0300
китай
редкоземельные элементы
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ПЕКИН, 1 июл - ПРАЙМ. Госсовет КНР ранее опубликовал на официальном сайте правила обращения с редкоземельными элементами, которые вступят в силу с 1 октября. "Редкоземельные элементы принадлежат государству, ни одна организация или частное лицо не может присваивать или уничтожать их", - подчеркивается в документе. Компании, которые имеют право заниматься добычей и обработкой редкоземельных элементов, будут определены соответствующими департаментами Госсовета, информация о компаниях будет представлена общественности. Предполагается также создание специальной информационной системы, которая позволит усилить контроль над всем процессом добычи, обработки, экспорта ресурсов.В декабре 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов.Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.Китай в последние десятилетия вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру. Согласно данным главного таможенного управления КНР, по итогам 2023 года Китай экспортировал более 114 тысяч тонн редкоземельных элементов и изделий на сумму 4,4 миллиарда долларов.
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китай, редкоземельные элементы
КИТАЙ, редкоземельные элементы
Китай усилит контроль за одним из ключевых стратегических ресурсов мира
Госсовет: Китай усилит контроль за редкоземельными элементами в стране
ПЕКИН, 1 июл - ПРАЙМ. Госсовет КНР ранее опубликовал на официальном сайте правила обращения с редкоземельными элементами, которые вступят в силу с 1 октября.
"Редкоземельные элементы принадлежат государству, ни одна организация или частное лицо не может присваивать или уничтожать их", - подчеркивается в документе.
Компании, которые имеют право заниматься добычей и обработкой редкоземельных элементов, будут определены соответствующими департаментами Госсовета, информация о компаниях будет представлена общественности. Предполагается также создание специальной информационной системы, которая позволит усилить контроль над всем процессом добычи, обработки, экспорта ресурсов.
В декабре 2023 года власти Китая ввели экспортные ограничения в отношении ряда технологий, связанных с добычей и обработкой редкоземельных элементов.
На другом конце света началась главная торговая война будущего
Редкоземельные элементы – это группа из 17 металлов, которые широко используются в высокотехнологичных устройствах, включая компьютеры, телевизоры и смартфоны, а также в оборонных технологиях, в том числе при производстве ракет, лазеров, транспортных систем и военных средств связи.
Китай в последние десятилетия вложил значительные средства в добычу и переработку редкоземельных элементов и лидирует в цепочке поставок по всему миру. Согласно данным главного таможенного управления КНР, по итогам 2023 года Китай экспортировал более 114 тысяч тонн редкоземельных элементов и изделий на сумму 4,4 миллиарда долларов.
Китай увеличил объем экспорта редкоземельных элементов в 2023 году