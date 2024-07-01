https://1prime.ru/20240701/energetika-849632435.html
ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года
ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года - 01.07.2024, ПРАЙМ
ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года
Евросоюз на 10,4% сократил объемы импорта углеводородов в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году, говорится в пресс-релизе... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:13+0300
2024-07-01T14:13+0300
2024-07-01T14:15+0300
энергетика
европа
ес
энергоресурсы
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9870083dd45cc320f6f8cdc7de4a9d80.jpg
БРЮССЕЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Евросоюз на 10,4% сократил объемы импорта углеводородов в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году, говорится в пресс-релизе европейской статистической службы. "По сравнению с первым кварталом 2023 года объем импорта сократился в стоимостном выражении на 26,4%, и в объеме — на 10,4%", — говорится в документе. По данным ЕС, всего страны союза импортировали энергоносителей на 95,5 миллиарда евро или 183,8 миллиона тонн. В частности, ЕС сократил объемы импорта газа на 11,7%, СПГ — 11,4%. Главным поставщиком газа стала Норвегия (46,6%), второе занял Алжир (17,1%), третье — Россия (17,3%). США поставили в ЕС около половины импортного СПГ (47,4%), Россия и Алжир поставили 17,7% и 9,9% соответственно.
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83982/41/839824197_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_2004ad89d660d1a16de686918ef9d757.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, ес, энергоресурсы
Энергетика, ЕВРОПА, ЕС, энергоресурсы
ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года
Евростат: ЕС на 10,4% сократил энергетический импорт в первом квартале 2024 года
БРЮССЕЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Евросоюз на 10,4% сократил объемы импорта углеводородов в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году, говорится в пресс-релизе европейской статистической службы.
"По сравнению с первым кварталом 2023 года объем импорта сократился в стоимостном выражении на 26,4%, и в объеме — на 10,4%", — говорится в документе.
По данным ЕС, всего страны союза импортировали энергоносителей на 95,5 миллиарда евро или 183,8 миллиона тонн.
В частности, ЕС сократил объемы импорта газа на 11,7%, СПГ — 11,4%.
Главным поставщиком газа стала Норвегия (46,6%), второе занял Алжир (17,1%), третье — Россия (17,3%). США поставили в ЕС около половины импортного СПГ (47,4%), Россия и Алжир поставили 17,7% и 9,9% соответственно.