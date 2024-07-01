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ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года - 01.07.2024, ПРАЙМ
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ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года
ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года - 01.07.2024, ПРАЙМ
ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года
Евросоюз на 10,4% сократил объемы импорта углеводородов в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году, говорится в пресс-релизе... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T14:13+0300
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Евросоюз на 10,4% сократил объемы импорта углеводородов в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году, говорится в пресс-релизе европейской статистической службы. "По сравнению с первым кварталом 2023 года объем импорта сократился в стоимостном выражении на 26,4%, и в объеме — на 10,4%", — говорится в документе. По данным ЕС, всего страны союза импортировали энергоносителей на 95,5 миллиарда евро или 183,8 миллиона тонн. В частности, ЕС сократил объемы импорта газа на 11,7%, СПГ — 11,4%. Главным поставщиком газа стала Норвегия (46,6%), второе занял Алжир (17,1%), третье — Россия (17,3%). США поставили в ЕС около половины импортного СПГ (47,4%), Россия и Алжир поставили 17,7% и 9,9% соответственно.
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европа, ес, энергоресурсы
Энергетика, ЕВРОПА, ЕС, энергоресурсы
14:13 01.07.2024 (обновлено: 14:15 01.07.2024)
 
ЕС сократил энергетический импорт на 10,4% с начала года

Евростат: ЕС на 10,4% сократил энергетический импорт в первом квартале 2024 года

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза
Логотип Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 1 июл — ПРАЙМ. Евросоюз на 10,4% сократил объемы импорта углеводородов в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом в 2023 году, говорится в пресс-релизе европейской статистической службы.
"По сравнению с первым кварталом 2023 года объем импорта сократился в стоимостном выражении на 26,4%, и в объеме — на 10,4%", — говорится в документе.
По данным ЕС, всего страны союза импортировали энергоносителей на 95,5 миллиарда евро или 183,8 миллиона тонн.
В частности, ЕС сократил объемы импорта газа на 11,7%, СПГ — 11,4%.
Главным поставщиком газа стала Норвегия (46,6%), второе занял Алжир (17,1%), третье — Россия (17,3%). США поставили в ЕС около половины импортного СПГ (47,4%), Россия и Алжир поставили 17,7% и 9,9% соответственно.
 
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