https://1prime.ru/20240701/estoniya-849643658.html
Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года
Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года - 01.07.2024, ПРАЙМ
Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года
Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T19:39+0300
2024-07-01T19:39+0300
2024-07-01T19:39+0300
политика
россия
эстония
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/21/841362157_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_83257ac407c0c2e8e64a25b28219e6aa.jpg
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR. "Управа таллинского района Кесклинн в понедельник, 1 июля, получила обратно в свое владение квартиру на бульваре Каарли, которую с 1993 года арендовало посольство Российской Федерации", — говорится в публикации. Сообщается, что посольство платило за аренду квартиры в центре Таллина 4,67 евро в месяц. Эстонская сторона уведомила посольство о расторжении договора об аренде 28 марта, отмечает ERR. Старейшина Кесклинна Сандер Андла подчеркнул, что вопрос этого договора стоял на повестке городской управы с середины 1990-х годов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по решению властей Эстонии, Латвии и Литвы были закрыты все пять диппредставительств России, что поставило посольства в крайне трудные условия. В ответ на сокращение Таллином численности дипломатического корпуса Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, а эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию.
https://1prime.ru/20240325/estoniya-846676355.html
эстония
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84136/21/841362157_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_572d3af7879456ae02f588fa31ea5271.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, эстония, мид
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, МИД
Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года
ERR: посольство РФ в Таллине освободило квартиру, которую арендовало с 1993 года
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR.
"Управа таллинского района Кесклинн в понедельник, 1 июля, получила обратно в свое владение квартиру на бульваре Каарли, которую с 1993 года арендовало посольство Российской Федерации", — говорится в публикации.
Сообщается, что посольство платило за аренду квартиры в центре Таллина 4,67 евро в месяц.
Эстонская сторона уведомила посольство о расторжении договора об аренде 28 марта, отмечает ERR. Старейшина Кесклинна Сандер Андла подчеркнул, что вопрос этого договора стоял на повестке городской управы с середины 1990-х годов.
Расходы Эстонии на оборону превысят три процента ВВП, заявил МИД страны
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по решению властей Эстонии, Латвии и Литвы были закрыты все пять диппредставительств России, что поставило посольства в крайне трудные условия.
В ответ на сокращение Таллином численности дипломатического корпуса Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, а эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию.