https://1prime.ru/20240701/estoniya-849643658.html

Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года

Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года - 01.07.2024, ПРАЙМ

Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года

Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR. | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T19:39+0300

2024-07-01T19:39+0300

2024-07-01T19:39+0300

политика

россия

эстония

мид

https://cdnn.1prime.ru/img/84136/21/841362157_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_83257ac407c0c2e8e64a25b28219e6aa.jpg

МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR. "Управа таллинского района Кесклинн в понедельник, 1 июля, получила обратно в свое владение квартиру на бульваре Каарли, которую с 1993 года арендовало посольство Российской Федерации", — говорится в публикации. Сообщается, что посольство платило за аренду квартиры в центре Таллина 4,67 евро в месяц. Эстонская сторона уведомила посольство о расторжении договора об аренде 28 марта, отмечает ERR. Старейшина Кесклинна Сандер Андла подчеркнул, что вопрос этого договора стоял на повестке городской управы с середины 1990-х годов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по решению властей Эстонии, Латвии и Литвы были закрыты все пять диппредставительств России, что поставило посольства в крайне трудные условия. В ответ на сокращение Таллином численности дипломатического корпуса Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, а эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию.

https://1prime.ru/20240325/estoniya-846676355.html

эстония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, эстония, мид