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Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года - 01.07.2024, ПРАЙМ
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Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года
Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года - 01.07.2024, ПРАЙМ
Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года
Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR. | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T19:39+0300
2024-07-01T19:39+0300
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR. "Управа таллинского района Кесклинн в понедельник, 1 июля, получила обратно в свое владение квартиру на бульваре Каарли, которую с 1993 года арендовало посольство Российской Федерации", — говорится в публикации. Сообщается, что посольство платило за аренду квартиры в центре Таллина 4,67 евро в месяц. Эстонская сторона уведомила посольство о расторжении договора об аренде 28 марта, отмечает ERR. Старейшина Кесклинна Сандер Андла подчеркнул, что вопрос этого договора стоял на повестке городской управы с середины 1990-х годов.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по решению властей Эстонии, Латвии и Литвы были закрыты все пять диппредставительств России, что поставило посольства в крайне трудные условия. В ответ на сокращение Таллином численности дипломатического корпуса Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, а эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию.
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россия, эстония, мид
Политика, РОССИЯ, ЭСТОНИЯ, МИД
19:39 01.07.2024
 
Посольство РФ в Эстонии освободило квартиру, бывшую в аренде с 1993 года

ERR: посольство РФ в Таллине освободило квартиру, которую арендовало с 1993 года

© Unsplash/Stanislav RabunskiТаллин, Эстония
Таллин, Эстония
© Unsplash/Stanislav Rabunski
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Посольство России в Таллине освободило квартиру на бульваре Каарли, которую арендовало с 1993 года, сообщила телерадиокомпания ERR.
"Управа таллинского района Кесклинн в понедельник, 1 июля, получила обратно в свое владение квартиру на бульваре Каарли, которую с 1993 года арендовало посольство Российской Федерации", — говорится в публикации.
Сообщается, что посольство платило за аренду квартиры в центре Таллина 4,67 евро в месяц.
Эстонская сторона уведомила посольство о расторжении договора об аренде 28 марта, отмечает ERR. Старейшина Кесклинна Сандер Андла подчеркнул, что вопрос этого договора стоял на повестке городской управы с середины 1990-х годов.
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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что по решению властей Эстонии, Латвии и Литвы были закрыты все пять диппредставительств России, что поставило посольства в крайне трудные условия.
В ответ на сокращение Таллином численности дипломатического корпуса Россия понизила уровень дипотношений с Эстонией до временного поверенного в делах, а эстонскому послу было предписано покинуть Российскую Федерацию.
 
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