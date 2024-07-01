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Белоруссия выплатила доходы по евробондам Belarus-2027 в нацвалюте
Белоруссия выплатила доходы по евробондам Belarus-2027 в нацвалюте - 01.07.2024, ПРАЙМ
Белоруссия выплатила доходы по евробондам Belarus-2027 в нацвалюте
Белоруссия выплатила процентный доход по евробондам Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте с зачислением средств на специальный банковский... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T17:49+0300
2024-07-01T17:49+0300
2024-07-01T17:49+0300
экономика
белоруссия
евробонды
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МИНСК, 1 июл – ПРАЙМ. Белоруссия выплатила процентный доход по евробондам Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте с зачислением средств на специальный банковский счет в нацвалюте, сообщило в понедельник министерство финансов страны. "Состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте", - говорится в сообщении на сайте минфина. Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением правительства и Национального банка Белоруссии о временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств. В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что на фоне западных санкций Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики. В результате власти решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.
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белоруссия, евробонды
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, евробонды
Белоруссия выплатила доходы по евробондам Belarus-2027 в нацвалюте
Белоруссия выплатила $22,9 млн дохода по евробондам Belarus-2027 в нацвалюте
МИНСК, 1 июл – ПРАЙМ. Белоруссия выплатила процентный доход по евробондам Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте с зачислением средств на специальный банковский счет в нацвалюте, сообщило в понедельник министерство финансов страны.
"Состоялась выплата процентного дохода по еврооблигациям Республики Беларусь Belarus-2027 в размере 22,9 миллиона долларов в эквиваленте", - говорится в сообщении на сайте минфина.
Отмечается, что средства в полном объеме зачислены на отдельный банковский счет, открытый в ОАО "АСБ Беларусбанк", в соответствии с постановлением правительства и Национального банка Белоруссии о временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств.
В июне 2022 года пресс-служба белорусского правительства сообщала, что на фоне западных санкций Белоруссия столкнулась с невозможностью платежного агента и иных участников международной расчетно-клиринговой системы гарантировать полноту и своевременность перечисления средств всем держателям еврооблигаций республики.
В результате власти решили в рамках выплат по евробондам перечислять суммы в белорусских рублях на специально открываемые в белорусском Беларусбанке счета, а также выработали другие схемы для выполнения своих обязательств перед инвесторами. Временные меры исполнения внешних государственных долговых обязательств предполагают, что владельцы еврооблигаций вправе получать выплаты с этого счета при предъявлении соответствующей заявки и прохождении верификации.