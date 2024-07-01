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Орбан назвал причину спада экономики ЕС - 01.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орбан назвал причину спада экономики ЕС
Орбан назвал причину спада экономики ЕС - 01.07.2024, ПРАЙМ
Орбан назвал причину спада экономики ЕС
В последние годы экономика Евросоюза находится в состоянии спада, и это связано с ошибочными решениями, принятыми в Брюсселе, и Венгрия стремится вернуть ей... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T21:35+0300
2024-07-01T21:35+0300
экономика
европа
венгрия
виктор орбан
ес
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В последние годы экономика Евросоюза находится в состоянии спада, и это связано с ошибочными решениями, принятыми в Брюсселе, и Венгрия стремится вернуть ей конкурентоспособность, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в Совете ЕС, выбрав девизом лозунг "Сделаем Европу снова великой". "Потеря конкурентоспособности ЕС стала растущей тенденцией в последние десятилетия. Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики", — написал Орбан в статье для газеты Financial Times. В качестве таких решений он упомянул идеологический подход к "зелёному переходу", бюрократические сложности для европейских аграриев, а также "катастрофический провал" глобального минимального корпоративного налога, который привёл к оттоку международных инвестиций.По словам Орбана, Венгрия намерена обуздать нелегальную миграцию, привлечь финансирование ЕС, достичь большей конвергенции между регионами и заложить основы сельскохозяйственной политики Евросоюза, ориентированной на помощь фермерам."Венгрия готовится к исключительно активному председательству в ЕС. Пришло время оставить в стороне идеологические споры и завести двигатель Европы. Давайте сделаем Европу снова конкурентоспособной!" — отметил Орбан, добавив, что венгерский план поддержали лидеры Германии, Франции и Италии. Ранее Орбан заявил, что в начале десятилетия Венгрия видела в ЕС залог своего благополучия, однако Евросоюз отстал в экономической гонке от США и Азии. Орбан утверждал, что Европа испытывает разочарование из-за более быстрого развития Азии. В последнее время все больше европейских стран выступают за сотрудничество с азиатскими государствами, а не за их изоляцию.Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что Венгрия не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между Востоком и Западом. Он уверен, что для предотвращения экономического кризиса Европе необходимо развивать сотрудничество с Азией в сложившейся геополитической ситуации.
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европа, венгрия, виктор орбан, ес
Экономика, ЕВРОПА, ВЕНГРИЯ, Виктор Орбан, ЕС
21:35 01.07.2024
 
Орбан назвал причину спада экономики ЕС

Орбан: экономика ЕС переживает спад из-за ошибок Брюсселя

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В последние годы экономика Евросоюза находится в состоянии спада, и это связано с ошибочными решениями, принятыми в Брюсселе, и Венгрия стремится вернуть ей конкурентоспособность, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Венгрия с 1 июля на полгода стала председателем в Совете ЕС, выбрав девизом лозунг "Сделаем Европу снова великой".
"Потеря конкурентоспособности ЕС стала растущей тенденцией в последние десятилетия. Этот спад можно отнести, прежде всего, к ошибочным решениям Брюсселя, которые идут вразрез с реалиями мировой экономики", — написал Орбан в статье для газеты Financial Times.
В качестве таких решений он упомянул идеологический подход к "зелёному переходу", бюрократические сложности для европейских аграриев, а также "катастрофический провал" глобального минимального корпоративного налога, который привёл к оттоку международных инвестиций.
По словам Орбана, Венгрия намерена обуздать нелегальную миграцию, привлечь финансирование ЕС, достичь большей конвергенции между регионами и заложить основы сельскохозяйственной политики Евросоюза, ориентированной на помощь фермерам.
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"Венгрия готовится к исключительно активному председательству в ЕС. Пришло время оставить в стороне идеологические споры и завести двигатель Европы. Давайте сделаем Европу снова конкурентоспособной!" — отметил Орбан, добавив, что венгерский план поддержали лидеры Германии, Франции и Италии.
Ранее Орбан заявил, что в начале десятилетия Венгрия видела в ЕС залог своего благополучия, однако Евросоюз отстал в экономической гонке от США и Азии.
Орбан утверждал, что Европа испытывает разочарование из-за более быстрого развития Азии. В последнее время все больше европейских стран выступают за сотрудничество с азиатскими государствами, а не за их изоляцию.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто неоднократно подчеркивал, что Венгрия не поддерживает идею новой холодной войны и "железного занавеса" между Востоком и Западом. Он уверен, что для предотвращения экономического кризиса Европе необходимо развивать сотрудничество с Азией в сложившейся геополитической ситуации.
 
ЭкономикаЕВРОПАВЕНГРИЯВиктор ОрбанЕС
 
 
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