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ФАС согласовала цены на российский препарат от диабета "Ликринта" - 01.07.2024, ПРАЙМ
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ФАС согласовала цены на российский препарат от диабета "Ликринта"
ФАС согласовала цены на российский препарат от диабета "Ликринта" - 01.07.2024, ПРАЙМ
ФАС согласовала цены на российский препарат от диабета "Ликринта"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета, это первый отечественный дженерик в... | 01.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-01T10:22+0300
2024-07-01T10:22+0300
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Линаглиптин", препарат будет на 9% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цену на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета... Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Тражента" на 9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Ликринта" из 30 таблеток в дозировке 5 миллиграммов зарегистрирована на уровне 1 360 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 1 501 рубля. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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россия, фас рф, диабет
РОССИЯ, ФАС РФ, диабет
10:22 01.07.2024
 
ФАС согласовала цены на российский препарат от диабета "Ликринта"

ФАС согласовала цены на российский препарат для лечения диабета "Ликринта"

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкТабличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Линаглиптин", препарат будет на 9% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство.
"ФАС согласовала цену на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета... Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Тражента" на 9%", - говорится в сообщении.
Уточняется, что цена за упаковку "Ликринта" из 30 таблеток в дозировке 5 миллиграммов зарегистрирована на уровне 1 360 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 1 501 рубля.
В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
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