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ФАС согласовала цены на российский препарат от диабета "Ликринта"

ФАС согласовала цены на российский препарат от диабета "Ликринта" - 01.07.2024, ПРАЙМ

ФАС согласовала цены на российский препарат от диабета "Ликринта"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета, это первый отечественный дженерик в... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T10:22+0300

2024-07-01T10:22+0300

2024-07-01T10:22+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала цены на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета, это первый отечественный дженерик в рамках международного непатентованного наименования (МНН) "Линаглиптин", препарат будет на 9% дешевле импортного аналога, сообщает ведомство. "ФАС согласовала цену на препарат "Ликринта" для лечения сахарного диабета... Согласованная цена на него снижена относительно зарегистрированной цены на иностранный референтный препарат "Тражента" на 9%", - говорится в сообщении. Уточняется, что цена за упаковку "Ликринта" из 30 таблеток в дозировке 5 миллиграммов зарегистрирована на уровне 1 360 рублей, а стоимость такой же упаковки иностранного референтного препарата составила 1 501 рубля. В ведомстве также отмечают, что согласование цены на этот лекарственный препарат повысит его доступность для граждан после окончания действия патента на оригинальный препарат, а в медицинских организациях он будет предоставляться бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

https://1prime.ru/20240701/dokumenty-849622744.html

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