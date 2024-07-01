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ФАС признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка

ФАС признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка - 01.07.2024, ПРАЙМ

ФАС признала ненадлежащей рекламу Альфа-банка

Федеральная антимонопольная служба РФ признала ненадлежащей рекламу суперкешбэка и программы лояльности Альфа-банка и выдала банку предписания, говорится в... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T12:02+0300

2024-07-01T12:02+0300

2024-07-01T12:02+0300

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МОСКВА, 1 июл - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба РФ признала ненадлежащей рекламу суперкешбэка и программы лояльности Альфа-банка и выдала банку предписания, говорится в сообщении ведомства. Соответствующие дела по признакам нарушения рекламного законодательства ФАС возбудила в отношении Альфа-банка в декабре 2023 года и апреле 2024 года. В ведомстве напомнили, что в ролике о суперкешбэке крупным шрифтом указывалась информация о возможности годового беспроцентного использования карты и о предоставлении кешбэка 100% за первую покупку. При этом информация об условиях получения беспроцентного периода, максимальной сумме кешбека, а также минимальной сумме первой покупки для его получения сообщалась трудным для восприятия способом. В рекламе программы лояльности утверждалось, что за открытие счета клиенту будут начислены баллы. При этом информация о том, что акция действует только при открытии первого счета, размещалась в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени. Также в ролике продукт банка представлялся как "лучшая программа лояльности". Объективные критерии сравнения услуги были также указаны в поясняющей сноске мелким шрифтом в течение короткого времени, указали в ФАС "Таким образом, реклама вводила потребителей в заблуждение, так как они получали неполную информацию о финансовых услугах", - подчеркивается в сообщении ведомства. "ФАС признала обе рекламы ненадлежащими и выдала банку два предписания. Организации грозят штрафы в соответствии с КоАП РФ", - заключили в ФАС.

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