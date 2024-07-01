https://1prime.ru/20240701/finlyandiya-849632712.html

Финский парламент одобрил оборонное соглашение с США

Финский парламент одобрил оборонное соглашение с США - 01.07.2024, ПРАЙМ

Финский парламент одобрил оборонное соглашение с США

Финский парламент одобрил оборонное соглашение с США (DCA), в соответствии с которым страна предоставит американской стороне доступ к 15 военным объектам,... | 01.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-01T14:19+0300

2024-07-01T14:19+0300

2024-07-01T14:27+0300

политика

финляндия

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нато

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МОСКВА, 1 июл – ПРАЙМ. Финский парламент одобрил оборонное соглашение с США (DCA), в соответствии с которым страна предоставит американской стороне доступ к 15 военным объектам, сообщает в понедельник общественный вещатель Yle. "Парламент одобрил соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA) между Финляндией и США", — говорится в материале. В соответствии с соглашением Финляндия предоставит США доступ к 15 военным объектам. Также предусматривается предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения, обеспечение защиты, безопасности, а также защиты объектов и территорий, используемых силами США. В случае размещения американских войск, они будут находиться в стране на ротационной основе.Финляндия присоединилась к НАТО летом 2023 года, став 31-м членом Альянса.В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Путин в послании Федеральному собранию повторил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами, а также назвал опасения Запада о надвигающейся атаке России, бредом.

https://1prime.ru/20240628/finlyandiya-849574360.html

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финляндия, сша, нато, соглашение